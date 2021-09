Se esperan cambios en la alineación del Granada que se enfrente al Betis

Foto: Granada CF

El Granada esta noche (22 h.) recibe al Betis en el Nuevo Los Cármenes. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar su primera victoria de la temporada. Luego de las disputa de las tres primeras, ambos han obtenido dos empates y una derrota.

Robert Moreno tiene a toda la plantilla a su disposición y parece que hay más tranquilidad en torno al futuro de Machís, después de que el jugador le manifestara al técnico su deseo de permanecer en el club. Es difícil aventurar una alineación, pero pueden producirse novedades importantes. Maximiano podría debutar en la portería. En defensa Domingos Duarte parece tener sitio asegurado y su compañero puede ser Germán o Abram. Los laterales deben ocuparlos Carlos Neva en la izquierda y está la duda en la derecha, donde Quini podría ser titular, aunque podría debutar Arias. En el centro del campo parece claro que Gonalons, Monchu y Montoro formaran el triplete, aunque también tiene opciones Milla. Un extremo parece seguro para Puertas. En el otro se baraja la opción Machis o Luis Suárez y arriba se dibuja la tituilaridad de Bacca.

En el Betis están todos los jugadores disponibles. Llegan por tanto 24, aunque las últimas incorporaciones, Willian José y Bejerin, no apuntan a la titularidad y el ex granadinista Rui Silva viene formando parte del once inicial.