Eslovaquia, Argentina y España unidas por el Festival de la Guitarra de Granada

El bandoneista eslovaco Bonis Lenko es uno de los más acreditados intérpretes de este instrumento. Forma parte de Konvergencie Esemble, un quinteto compuesto por este instrumento, dos guitarras, violonchelo y violín, siendo este último interpretado por Peter Biely, concertino de la Orquesta Ciudad de Granada. El grupo está interesado en la música contemporánea y en caminos musicales pocos explorados, aunque ha llegado al Festival de la Guitarra de Granada con un programa, en este caso, bastante popular, puesto que el protagonista era el argentino Astor Piazzolla, quien prestó especial al bandoneón y a la guitarra. El concierto estaba patrocinado por el gobierno eslovaco.

El repertorio recorría obras de este autor, algunas para bandoneón solo o para otro tipo de combinaciones en las que participaban todos o algunos de los instrumentos que estaban sobre el escenario de la Peña de la Platería, escenario si cabe más idóneo que cualquier jornada, pues frente a la situación provocado por la ola de calor, su privilegiada ubicación en el barrio del Albayzín, frente a la Alhambra, ayuda a mitigar el rigor del estío.

De la Fuga al Libertango

Este programa obligaba a los intérpretes a ser artista de primer nivel, por cuanto estaban expuestos en solitario a veces y en otras casi, al juicio del público. Además, las partituras de Piazzola, además de riqueza rítmica y melódica, sin estar exentas de contemporaneidad, no son nada sencillas. Debido al nivel de los artistas, esta circunstancia favoreció su lucimiento como sucedió con la Fuga, lo que les obligó a ofrecer una propina, no por esperada, menos afortunada, el célebre Libertango, con el que cerraba una noche multinacional, con Eslovenia, España y Argentina como protagonistas.