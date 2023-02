Diputación lanza una campaña para fomentar la recogida separada de residuos orgánicos

La Diputación de Granada, a través del área de Medio Ambiente y Protección Animal, ha puesto en marcha una campaña para fomentar la recogida separada de residuos orgánicos y para difundir entre los ciudadanos de la provincia de Granada la obligación de separar la fracción orgánica, de acuerdo a la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.





La campaña 'Separa tus Residuos Orgánicos', que se desarrolla con la colaboración de la Red Gramas, ha sido presentada por la diputada de Medio Ambiente y Protección Animal, María del Carmen Fernández, quien ha señalado que se trata de uno de los retos más importantes para los gestores públicos y los ciudadanos.





"Es un gran cambio, no solo para los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de la provincia de Granada, sino también para los propios ciudadanos, porque sin nuestra participación no podremos conseguir hacer frente a lo que la ley nos indica". La ley aprobada en abril de 2022, ha explicado la diputada, impulsa un avance hacia una economía circular y un cambio de modelo para lograr convertir los residuos en recursos, lo que implica un compromiso en los hábitos de consumo de la población.





Respecto de la estrategia para realizar una recogida separada, la diputada ha señalado que la ley no determina una única modalidad, "da la opción a que cada ayuntamiento y cada municipio vea su circunstancia y su realidad y se pueda adaptar. Lo que sí nos exige es que esa recogida sea eficiente".





"Este proceso no tendrá buenos resultados si no nos comprometemos todos y si no lanzamos este tipo de campañas porque son fundamentales para difundirlo entre la población", ha concluido Fernández. La campaña contará con difusión a través de la televisión, radio y redes sociales a través de un mensaje directo y sencillo.





El objetivo es transmitir la importancia de la participación individual y promover en las personas la recogida separada en sus casas y lugares de trabajo de residuos como pieles de frutas, restos de jardinería, cáscaras de huevo, servilletas usadas, posos de café, infusiones o espinas de pescado. De esta forma, posibilita dar otra vida a los materiales generados cada día y producir abono natural para los suelos y cultivos. La campaña tendrá un mes de duración con presencia en toda la provincia, especialmente en los 122 municipios que forman parte de la Red Gramas.