Diputación amplía su programa de balnearios con más de 3.700 plazas para mayores

Visita del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, en el centro en la imagen, con motivo del programa 'Descubriendo el termalismo en la provincia de Granada'

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado el balneario de Alhama de Granada junto a un grupo de mayores coincidiendo con la segunda convocatoria del programa 'Descubriendo el termalismo en la provincia de Granada' y ha confirmado para 2026 un incremento del número de municipios beneficiarios, que pasarán de 106 a 126, y un aumento de plazas, que alcanzarán las 3.720, es decir, 544 más que el año anterior.

Rodríguez, que ha estado presente en la visita de 48 participantes del municipio de Alhendín al balneario alhameño, ha destacado la importancia del programa, indicando que "uno de los grandes objetivos de la Diputación es estar con nuestros mayores y favorecer su envejecimiento activo. Esta iniciativa es un ejemplo claro de ello, porque además de ofrecerles bienestar y convivencia, contribuye a dinamizar la economía de las comarcas donde se encuentran los establecimientos termales. A la vista está que el proyecto es un éxito, ya que cada año se solicitan más plazas para participar en él".

Además, el presidente ha hecho hincapié en el objetivo común de "seguir llenando Granada de vida" y ha puesto de manifiesto que este tipo de acciones "son una forma de devolver a nuestros mayores una parte de lo que ellos han dado a esta provincia. Queremos que se sientan acompañados, cuidados y reconocidos, disfrutando de experiencias que mejoran su calidad de vida y, al mismo tiempo, fortalecer el tejido económico y social de Granada".

Este programa, impulsado por la institución provincial con el apoyo de los ayuntamientos, ofrece a los mayores de la provincia una estancia de cuatro días y tres noches en régimen de pensión completa en balnearios acreditados, experiencia que los participantes han calificado con una puntuación de sobresaliente gracias a la calidad de las instalaciones, los servicios y la atención recibida.

La Diputación destinará en 2026 una inversión de 295.000 euros, 43.000 más que el año anterior, que se sumarán a los 281.000 euros de cofinanciación que aportarán los ayuntamientos beneficiarios.

Los establecimientos participantes son los balnearios de Alhama de Granada, Alicún de las Torres, Cortes y Graena y Lanjarón, donde los mayores disfrutan de servicios termales con beneficios medicinales, además de comedor, habitaciones dobles, sala de televisión y actividades recreativas.