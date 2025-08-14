La DGT prevé más de 175.000 desplazamientos en Granada

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa mañana jueves, a las 15:00 horas, la Operación Especial de Tráfico ‘15 de Agosto’, para la que se prevén 176.000 desplazamientos de largo recorrido por las principales carreteras de la provincia de Granada, por lo que se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias.

A los movimientos de salida o retorno por el cambio de quincena del mes de agosto, se sumarán los desplazamientos hacia el litoral y a poblaciones en las que se celebren fiestas populares, lo que incrementará los viajes de corta distancia, tanto por la red de carreteras principal como por la secundaria, especialmente en las noches y madrugadas.

Por este motivo, Tráfico insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. Además, es fundamental no bajar nunca la guardia, ya sean desplazamientos diurnos o nocturnos, aunque se trate de trayectos cortos y conocidos, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización de la carretera.

Medidas de regulación, ordenación y vigilancia

Para dar cobertura a esta alta movilidad y garantizar la seguridad vial, la DGT activará una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras.

Respecto a los medios materiales, la DGT cuenta con radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras y furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad, así como helicópteros y drones para la vigilancia desde el aire y vehículos y motos sin rotular que circularán por todo tipo de vías con el fin de comprobar el correcto comportamiento de los conductores durante la conducción.

Carriles reversibles y adicionales

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

El dispositivo establecido se puede consultar en https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/.

Desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se dará un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial. Además, más de 60 funcionarios y personal técnico especializado se centrarán en supervisar, regular e informar sobre el estado de las carreteras en Andalucía, con el apoyo de las dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos en la comunidad y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.

En vuelo informarán del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras andaluza, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

Para favorecer la circulación se recomienda evitar las horas de mayor tráfico, que se prevén desde las 15h a las 16h de mañana, a última hora del día y primeras horas del viernes, y entre las 15h y las 16h de esa misma jornada, y el domingo en torno a las 16 horas y a las 23 horas.

En cuanto a las vías con mayor tráfico, en la provincia de Granada se prevé en la, A-44, A-7 y A-92, y, en el resto de Andalucía, en la A-45, A-49, A-66, , , A-92M, AP-4, A-4 además de en zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Como es habitual, en las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, en los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011, se informa de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir.