El PP destaca la “estabilidad, confianza y certidumbre” de los presupuestos de la Junta

En palabras de la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanesa García, las cuentas autonómicas que presentaba el pasado viernes el Gobierno andaluz reflejan la “estabilidad” de Andalucía, la “confianza que queremos generar” en los granadinos y la “certidumbre” que da un gobierno “serio, riguroso y que ha demostrado seguir trabajando a pesar de tener un gobierno de España en funciones que está maltratando a Andalucía”, como se ha visto con el pago correspondiente a la financiación autonómica.

Asimismo, ha destacado que los presupuestos “vuelven a estar provincializados”, que cada granadino “sabe dónde van sus impuestos, sabe en qué se va a gastar el dinero que tiene la Junta de Andalucía en su provincia”. “Eso es transparencia y compromiso con todos los granadinos, frente a un PSOE que durante sus últimos siete años de gobierno nunca provincializó sus cuentas, lo que nos impedía corroborar si las partidas que prometían para Granada se gastaban o no”, ha aludido Ana Vanesa García.

García ha resaltado que el gobierno de Juanma Moreno haya sido el “primero” en presentar los presupuestos para 2020, siendo unos presupuestos “que vuelven a crecer, vuelven a apostar por el empleo y que aumentan en sanidad, educación y políticas sociales”, como “grandes prioridades” del Gobierno andaluz. “Más del 50 por ciento del presupuesto está dirigido a estos tres pilares fundamentales para nuestro gobierno”, ha apostillado la parlamentaria del PP.

No obstante, ha reseñado que las cuentas andaluzas contemplan una nueva bajada de impuestos, como son el IRPF o la bajada en el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales en Viviendas.

“Tenemos la suerte de ser la tercera provincia en inversión por habitante de toda Andalucía, con 204,71 euros por habitante”, ha valorado Ana Vanesa García.

Por ello, ha lamentado las críticas del PSOE, a quien ha preguntado “si se han leído los presupuestos”. “Los socialistas ya no se sonrojan y actúan como si no hubiesen gobernado en Andalucía durante 37 años consecutivos, con unas declaraciones que evidencian que no conocen las cuentas para Granada del Gobierno andaluz y que han tirado de argumentario genérico para la crítica fácil”, ha afirmado García.

La diputada popular ha hecho hincapié en aquellas “promesas históricas” que el PSOE “adeudaba” durante casi cuatro décadas con Granada y que, con un gobierno del PP, “por fin” se plasman en los presupuestos. Así, ha hablado de la reforma de las plantas 6,7 y 8 del juzgado de La Caleta; formación para el empleo, con casi 4 millones de euros; la tarifa plana para autónomos, con 3,5 millones de euros; o el PFEA agrario, con una dotación de 7,3 millones de euros.

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente también hace un “gran esfuerzo” para cubrir las “necesidades” de la provincia de Granada. Así, habrá una aportación de 6 millones de euros para caminos rurales; 26 millones de euros para las fases II y III para la agrupación de vertidos desde Dílar hasta la EDAR de Los Vados; 7 millones de euros para la agrupación de vertidos de Jete, Otívar y Lentegí y 7,7 millones de euros correspondientes a ayudas para jóvenes agricultores.

Respecto a la Consejería de Fomento y Vivienda, Ana Vanesa García ha valorado los 142,5 millones de euros que para vivienda se destinarán en toda Andalucía. “Nuestra Alhambra tendrá una inversión de 34 millones de euros o el 1,5 millones de euros para la Orquesta Ciudad de Granada”.

“No queremos hacer presupuestos fantasma y de humo como hacía el PSOE, sino presupuestos realistas, concretos y que puedan fiscalizar los granadinos”, ha subrayado Ana Vanesa García.

En esta misma línea se ha pronunciado el parlamentario autonómico del PP Rafael Caracuel, quien ha sostenido que las cuentas andaluzas para el próximo año “no han hecho más que consolidar el cambio de rumbo que está tomando Andalucía, en general, y en Granada, en particular, gracias al gobierno del cambio”.

“Por primera vez en la historia, la Junta de Andalucía ha elaborado unos presupuestos con déficit cero, cumpliendo así con el objetivo de España. Además, consolidan la credibilidad y estabilidad del Gobierno andaluz, como muestra el hecho de que hayamos sido la primera comunidad en dar a conocer sus cuentas para el año que viene, lo que ejemplifica que el gobierno del cambio trabaja con miras a los andaluces y a los granadinos, frente al desgobierno interino en España”, ha aseverado Caracuel.

Entrando en detalle, el diputado autonómico ha destacado inversiones como los 13 millones de euros para el acelerador de partículas.

Sin embargo, ha puesto el acento en los tres ejes “fundamentales” para el gobierno de Juanma Moreno, como son la salud, la educación y las políticas sociales. En Sanidad, Rafael Caracuel ha destacado partidas económicas que vienen a paliar aquellas “eternas promesas” del PSOE, como los 460.000 euros para el proyecto del Hospital de la Alpujarra; 287.750 euros para dos proyectos de la Escuela Andaluza de Salud Pública dirigidos al envejecimiento activo y la creación de conductas saludables para jóvenes, o los 245.750 euros para el programa Farma Joven; el Hospital de Motril se beneficia de dos partidas, una de 108.000 euros y otra de 233.479 euros; o los 150.000 euros para el centro de salud de Bola de Oro.

En Educación y Deporte, ha valorado el “compromiso” que desde el Ejecutivo andaluz se tiene con la provincia de Granada, con más de 73 proyectos reflejados en los presupuestos y tan “demandados” como la construcción de un segundo colegio en Alhendín, con una partida de 3.868.068 euros; la ampliación del colegio de Cenes de la Vega, con 138.746,04 euros; el instituto de Maracena, con 243.000 euros; o la ampliación del colegio de Nívar, con 250.000 euros.

“Hablamos de unos presupuestos que vienen a consolidar los compromisos del gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía con la provincia de Granada”, ha apostillado Rafael Caracuel.