Debut de Granada en liga el domingo ante el Ibiza y esta es la alineación que alineación que puede presentar

El Granada debuta este domingo, 14 de agosto, en la liga. Será en el Estado Municipal Can Misses ante el Ibiza (19,30). El conjunto balear fue uno de los equipos revelación de la pasada temporada y está entrenado por Javier Baraja que no tiene experiencia como técnico en la categoría. En el conjunto insular milita el granadino Alex Gálvez, pero en principio no apunta a la titularidad. Aitor Karanka ha manifestado esta mañana que no hay ningún jugador descartado para este encuentro. Por tanto, deben de viajar todos los futbolistas, aunque parece poco probable que las últimas incorporaciones actúen en el once titular y la alineación de este fin de semana puede ser diferente a la que se definiría como titular en este Granada cuyo objetivo es lograr el ascenso de categoría.

Alineación

Un probable once inicial estría compuesto por Raul Fernández; Ricard, Ignasi Mikel, Rubio, Quini; Petrovic, Bodiger; Puertas, Uzuni; Callejón y Arezzo. Este esquema situaría a Callejón en la media punta. Pueden existir dudas sobre el guardameta titular, por cuanto André Ferreira también tiene opciones para actuar desde el principio de partido. En el banquillo habrá hombres que en otras circunstancia serían titulares como Melendo, Sergio Ruiz o Meseguer. El murciano ha sido presentado en la jornada de este viernes. Según se ha conocido durante su primera comparecencia pública, el Granada intentó su fichaje hace cuatro años.