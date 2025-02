Crean una nueva terapia capilar no invasiva para mujeres con alopecia por quimioterapia

La alopecia inducida por quimioterapia es una de las secuelas más visibles y emocionalmente

significativas para las pacientes oncológicas, afectando su bienestar psicológico y calidad de

vida. Si bien los injertos capilares convencionales han sido la opción principal para recuperar el

cabello, estos procedimientos suelen requerir cirugía, largos periodos de recuperación y la

necesidad de rapar la cabeza, lo que representa una barrera para muchas pacientes.

En este contexto, Listen2Future ha desarrollado una nueva terapia regenerativa basada en

células madre foliculares combinadas con estimulación ultrasónica, diseñada específicamente

para mejorar la implantación celular, estimular la regeneración del tejido y potenciar el

crecimiento del cabello de manera natural y sin necesidad de cirugía.

Tecnología de ultrasonidos aplicada a la regeneración capilar

La tecnología desarrollada en Listen2Future combina dos dispositivos clave que trabajan en

sinergia para optimizar el proceso de regeneración capilar:

 Casco de ultrasonidos: Diseñado para su uso en pacientes, este dispositivo portátil

emite ondas ultrasónicas de baja intensidad que optimizan la implantación y

supervivencia de las células madre infiltradas en el cuero cabelludo. Además, estimula

los folículos pilosos, mejora la vascularización del área tratada y promueve un

crecimiento capilar más rápido, denso y natural. A diferencia de los tratamientos

tradicionales, no requiere cirugía, no implica tiempo de recuperación prolongado y no

exige rapar la cabeza, facilitando su adopción por parte de las pacientes.

 Biorreactor ultrasónico: Este dispositivo, diseñado para su uso en laboratorio, permite

la expansión y maduración eficiente de células madre foliculares antes de su aplicación

en pacientes. Gracias a la estimulación mecánica por ultrasonidos, se consigue acelerar

su proliferación y potenciar sus efectos regenerativos, optimizando la cantidad y

calidad de las células utilizadas en los tratamientos.

Ambos dispositivos trabajan conjuntamente para maximizar la eficacia de las terapias con

células madre y reducir la necesidad de sesiones adicionales o tratamientos complementarios,

haciendo el proceso más accesible, cómodo y efectivo.

Una solución más rápida, cómoda y efectiva

El tratamiento desarrollado en Listen2Future representa un avance sin precedentes en la

regeneración capilar para pacientes oncológicas. Su carácter no invasivo y adaptable permite

que las pacientes reciban la terapia sin alterar su apariencia ni someterse a cirugías complejas.