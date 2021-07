Te contamos qué es la nomofobia, el nuevo miedo entre los jóvenes universitarios

Los universitarios presentan niveles moderados de nomofobia, un miedo irracional a no disponer de su móvil, según un estudio de la Universidad de Granada que ha determinado que existe una correlación positiva entre la cantidad de tiempo que pasan con el teléfono y el mayor nivel de dicha fobia.



Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR) ha determinado que los estudiantes de esta etapa educativa presentan niveles moderados de nomofobia, el miedo irracional a no disponer de su teléfono móvil.



Estos niveles de nomofobia son más altos cuando el estudiante no puede realizar una comunicación instantánea o comprobar nuevas notificaciones en el móvil.



Además, aunque un grupo considerable de la muestra que participó en el estudio afirmó tener un peor descanso debido al uso excesivo de sus móviles, el estudio ha descartado que haya relación entre este hecho y una mayor prevalencia de nomofobia.



Sin embargo, sí hay una correlación positiva entre la cantidad de tiempo que se pasa con el teléfono cada día y presentar un mayor nivel de nomofobia.

Dependencia extrema al móvil



En la investigación, de la que ha informado la Universidad de Granada en un comunicado, han participado 880 estudiantes de Enfermería de la UGR y ha sido elaborada profesorado de la Universidad de Granada de las Facultades de Educación, Economía y Tecnología (Ceuta), Ciencias de la Educación (Granada) y Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla) y miembros del grupo de investigación AREA, HUM672.



La nomofobia (non-mobile-phone-phobia) es la dependencia extrema al teléfono móvil por parte del sujeto o, dicho de otro modo, el miedo que siente la persona cuando no tiene su móvil a su alcance inmediato o no lo puede usar.



La investigación sobre este fenómeno, que se encuentra actualmente en auge, pone de manifiesto que esta situación puede acarrear problemas en la vida diaria de la persona, así como en su entorno cercano, y afectar a la alimentación, el descanso, o las relaciones sociales.



Este trabajo ha analizado el nivel de presencia de esta fobia moderna propia del siglo XXI en el estudiantado del Grado en Enfermería de los tres campus de la UGR donde se imparte la titulación y ha detectado una presencia moderada de nomofobia sin índices especialmente alarmantes.



En cuanto al tiempo diario dedicado al uso del móvil, se puede predecir que depende de variables como el hecho de poder conectarse a una señal Wi-Fi, no saber qué hacer cuando no se tiene el móvil, agobiarse por no saber si se han recibido nuevos mensajes y el hecho de ponerse nervioso por no recibir mensajes o llamadas.