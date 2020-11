El confinamiento de Granada es "la única medida" para reducir los contagios

Luis Salvador (Cs), ha señalado este miércoles que, con los actuales datos sanitarios, "la única medida conocida" para reducir los contagios por coronavirus es el confinamiento, y ha vuelto a pedir responsabilidad a los ciudadanos para que cumplan las restricciones decretadas por la Junta, las cuales suponen "en la práctica un cierre", ya que el Gobierno no es "partidario" de facultar a las comunidades autónomas para que puedan prohibir salir de casa por causas no justificadas.

En declaraciones a los periodistas después de que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), mantuviera este pasado martes que "Granada con las circunstancias que tiene debería estar en confinamiento domiciliario, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa (PSC), ha dicho claramente que no va a haber confinamiento domiciliario", Luis Salvador ha señalado también que es partidario de que a los territorios se los trate en "un plano de igualdad" conforme a sus datos sanitarios.

Si el Gobierno de España nos hubiera dejado, Granada llevaría varios días en confinamiento domiciliario por la alta incidencia del virus. Las CCAA ya no podemos restringir más si no nos lo autorizan. Hay que actuar y hacer todo lo posible para no saturar el sistema sanitario. pic.twitter.com/U7ORyG91zN