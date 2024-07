Un conductor de autobús embiste a varios vehículos en Valderrubio y Escóznar dejando dos heridos

La Guardia Civil ha localizado a un conductor de un autobús metropolitano que en la mañana de este miércoles ha embestido a varios vehículos, al menos cinco, en las localidades de Valderrubio y Escóznar, dejando buena parte los coches destrozados y causando dos heridos leves en un accidente de tráfico en la GR-3401, según han detallado a Europa Press fuentes municipales, del 112 y del Instituto Armado.





Se trata de un conductor de la línea M-335 que hace la ruta Granada-Fuente Vaqueros-Valderrubio-Escóznar-Obéilar, según han detallado a Europa Press fuentes del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada, que precisan que ha golpeado con su autobús varios vehículos que se encontraban estacionados a lo largo de su ruta, abandonando posteriormente el vehículo.





El hecho se ha producido recién iniciado el servicio, a primera hora de la mañana, cuando salió de cocheras, por lo que el autobús se encontraba sin viajeros durante el trayecto, según añaden desde el Consorcio, que hasta el momento desconoce las causas que han originado este comportamiento por parte del trabajador.





El alcalde de Valderrubio, Antonio García, ha informado a Europa Press de que uno de los coches arrollados en este municipio ha sido el de una técnico de Cultura del Ayuntamiento. "Cuando he ido a ver qué había pasado me he encontrado con otros coches afectados; todos los vecinos estaban bien y el conductor se había dado a la fuga", ha relatado.





Los primeros avisos al 112 se han producido en torno a las 8,35 horas por un accidente en la GR-3401, que conecta Escóznar con Valderrubio, donde este autobús habría chocado contra un turismo en el que viajaba una pareja y que a causa del accidente se salió de la vía. Una mujer de 25 años y un hombre de 29 han sido trasladados hasta el Hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves y están siendo sometidos a diversas pruebas.





En Escóznar, habría chocado contra otros vehículos ocasionando destrozos más leves. Tras la última colisión, ha abandonado el autobús y se ha dado a la fuga. La Guardia Civil ha activado un dispositivo en colaboración con las policías locales de los municipios afectados que ha permitido identificar a esta persona y localizarla.





Desde el Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada afirman que están ofreciendo "la máxima colaboración y está manteniendo contactos" constante con la Guardia Civil, el operador del servicio y el Ayuntamiento de Valderrubio no sólo para esclarecer los hechos y sino para evaluar los daños ocasionados.





Por otra parte, el servicio de la línea se ha restablecido de manera inmediata; el vehículo contaba con su ITV actualizada y su seguro en vigor, según detallan las fuentes.