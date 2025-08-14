El complejo vacacional Senior Tropical será una realidad en un año

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado hoy que el proceso para que los mayores de la provincia puedan disfrutar de una residencia vacacional en primera línea de playa en Almuñécar avanza “en tiempo récord”, tras años de abandono de las antiguas instalaciones de Turismo Tropical.

El plazo para presentar ofertas a la licitación de la redacción del proyecto finalizó el pasado 16 de julio y ha contado con la participación de dos empresas. En las próximas semanas se adjudicará el contrato, que tendrá un plazo de ejecución de tres meses, lo que permitirá tener el proyecto listo a finales de 2025. De este modo, durante 2026 se podrá licitar, adjudicar e iniciar la obra, que comenzará ese mismo año.

Rodríguez ha subrayado que, “en tan solo dos años, hemos pasado de una instalación completamente abandonada y en estado ruinoso, que hemos tenido que demoler por la dejadez en la que se encontraba, a tener en marcha la redacción del proyecto y estar a las puertas de iniciar las obras para devolver este espacio a la vida para el disfrute de nuestros mayores”.

Mientras avanza el proceso, la Diputación ha autorizado por primera vez este verano el uso provisional de la parcela como aparcamiento, dando respuesta a la necesidad de estacionamiento en la zona durante la temporada estival que está gestionado Cáritas Parroquial de Almuñécar.

“Estamos recuperando un espacio emblemático de Almuñécar, con una inversión histórica que tendrá un enorme impacto social y económico. En 2026 la obra estará en marcha y muy pronto nuestros mayores podrán disfrutar de sus vacaciones en este enclave privilegiado”, ha concluido el presidente.

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que el nuevo edificio generará espacios con los inmuebles colindantes, creando una nueva distribución en la zona. Además ha recalcado que “hoy cumplimos un compromiso histórico con Almuñécar, recuperamos un espacio emblemático, creamos un aparcamiento solidario gestionado por Cáritas para ayudar a las familias más necesitadas y avanzamos en un proyecto de más de 17 millones de euros que mejorará la vida de nuestros vecinos".

Junto a ellos, la responsable de Cáritas en Almuñécar, que está gestionando el aparcamiento, Inmaculada Corral, ha agradecido a la Diputación de Granada como “con esta inyección económica, la despensa de Cáritas estará llena y podrá abastecer a las familias que más lo necesiten, especialmente en los meses críticos de octubre a marzo”.

Proyecto

El nuevo complejo, denominado Residencia Sénior Tropical, contará con capacidad para 320 personas (frente a las 150 que ofrecía el antiguo edificio) y unas instalaciones modernas diseñadas para el disfrute de los mayores durante todo el año. El proyecto prevé un edificio en altura, liberando suelo para zonas comunes, aparcamiento subterráneo, comedores, cafetería, salón de actos e instalaciones para actividades culturales y teatrales.

El presupuesto estimado para la obra supera los 17.9 millones de euros y su ejecución tendrá una duración aproximada de dos años.