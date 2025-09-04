Cinco heridos en un accidente de tráfico en Purullena

Hasta cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico entre dos turismos en Purullena, en la provincia de Granada, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 17,30 horas, cuando dos vehículos han chocado en la carretera A-4100 en el kilómetro 0, en el enlace con la A-92, según la llamada de socorro que se ha atendido en el teléfono 112.

Desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

De los nueve ocupantes que viajaban entre los dos turismos, cinco han resultado heridos; se trata de tres hombres de 25, 29 y 44 años y de dos mujeres de 22 y 29 años. Todos han sido derivados al hospital de Alta Resolución de Guadix.