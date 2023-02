Berta Linares: "No voy a perdonar algo así"

El secuestro de la concejala Vanesa Romero en Maracena por la pareja sentimental de la alcaldesa Berta Linares comienza a parecer un culebrón. Si ya es curioso lo que sucedió en la tarde de ayer cuando Pedro Gómez metió en un maletero a esta concejala que pudo librarse de su agresor gracias a la ayuda de un vecino de Armilla, ahora se da la circunstancia de que la víctima, concejala de Agenda 2030 y urbanismo, asegura que fue secuestrada para que no denunciara un caso de corrupción según han afirmado algunas fuentes. La alcaldesa de Maracena ha desmentido ese asunto.

La alcaldesa se ha mostrado tajante al asegurar que su relación con este hombre ha terminado.

Ha confirmado que su ya ex pareja estaba en tratamiento psiquiátrico y que no se explica cómo podía tener una pistola. Ha intentado ponerse en ocntacto con la concejala que fue secuestrada pero no ha recibido respuesta. Le ha trasladado a su marido su solidaridad y apoyo. Sabe que el caso puede ser utilizado políticamente pero ahora su prioridad es que se garantice la seguridad y también que los afectados recuperen la salud.