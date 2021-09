El Barcelona continúa acumulando posibles bajas para su partido frente al Granada

Foto: Granada CF

El Barcelona llegará con numerosas bajas a su partido frente al Granada. El último en unirse al parte de no dispibles por dificultades físicas es Umtiti, debido a un malestar general. Todavía no está descartado para este encuentro, aunque por el momento se suma al parte de bajas que integran que además Pedri, Alba, Braithwaite, Dembélé, Agüero y Ansu Fati. No obstante, este último podría entrar en la convocatoria. Roberto Moreno no tiene, a priori, bajas para ese compromiso. Los dos equipos atraviesan por dificultades deportivas en este comienzo de temporada, aunque es evidente que los azulgranas parten como favoritos. El encuentro cierra la jornada de liga y se disputará el lunes (21 h.).

Carlos Neva ha defendido el sistema de juego que trata de imponer su entrenador y en su opinión el objetivo debe ser la permanencia, pese a que el propio técnico ha indicado otras opciones más ambicionas.