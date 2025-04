El Ayuntamiento de Granada mantiene abierta la vía de negociación con la Policía Local sobre el sistema de turnos

El equipo de gobierno local de Granada, del PP, mantiene abierta la vía de la negociación sobre el sistema de turnos con los representantes sindicales de la Policía Local. La ausencia de acuerdos en torno a esta turnicidad ha llevado al consistorio a activar un decreto de servicios especiales en Semana Santa, en la que hasta el momento no hay incidentes destacados, al igual que ya hiciera este mismo mes de abril en la Carrera del Padre Marcelino. En la comisión del ramo, la concejal de Protección Ciudadana de Granada, Ana Agudo, ha indicado que el Plan Parihuela que se activa para la seguridad ciudadana en la Semana Santa, "que tan importante es" para los granadinos, obligaba a la activación del decreto en "uso de esa potestad que hace la legislación", mientras en paralelo se trabaja por un acuerdo "intentando ofrecer opciones adicionales y mejoras sobre lo que hay a día de hoy". El jefe accidental de la Policía Local de Granada, José Antonio Rebollo, que este domingo da el relevo en el marco de los turnos estipulados entre intendentes para estar al frente del cuerpo de seguridad municipal mientras se selecciona a un nuevo superintendente tras la renuncia de José Manuel Jiménez Avilés, ha detallado que se han activado a 500 de sus agentes en Semana Santa, contando por servicios especiales con la colaboración de la Policía Nacional. La cobertura para cuestiones como la gestión de los pasillos está siendo "mayor que la de otros años", habiéndose activado un total de 660 agentes de los que 170 han sido voluntarios y 328 "obligados", en el marco de lo que estipula el decreto, a los que se suman 160 de Policía Nacional y efectivos de una empresa de seguridad privada. Ha planteado igualmente elaborar de cara a próximos años un "juicio crítico para acortar desfiles procesionales" con propuestas como el paso de penitentes en filas de tres, tras detallar que el trabajo de la Policía Local antes de la Semana Santa ha dado cobertura para la seguridad de un total de 68 vía crucis. El asunto ha sido abordado también en la comisión municipal de Economía, reunida igualmente este martes. El edil de Recursos Humanos, Vito Epíscopo, ha incidido en que el conflicto se centra en la organización de turnos de los agentes, explicando que hay que "corregir" la dinámica en que se ha venido gestionando el pago de la productividad pues si "no es un hecho puntual" no se puede considerar tal y "hay que buscar una solución". "Llegar al decreto no es nada de agrado para nadie", ha reconocido Epíscopo, quien ha incidido también en que el equipo de gobierno local va a seguir "negociando hasta la extenuación" si bien el área de Recursos Humanos no ha de intervenir en el sistema de turnos, potestad de la dirección de la Policía Local, para cuya jefatura hay un proceso abierto en el que la convocatoria, que está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha sido objeto de un recurso. Una vez se publique en el BOE, se abre un plazo de 20 días para la presentación de ofertas. También Epíscopo ha reconocido que aunque el nuevo responsable de la Jefatura de la Policía Local de Granada "se incorpore a final de mayo", el primer día no va a poder "organizar los turnos". Sobre este asunto la concejala del PSOE Raquel Ruz, que ha señalado que la gestión del conflicto "apunta directamente" al área municipal de Protección Ciudadana, ha hecho hincapié en los recursos presentados por sindicatos contra el decreto de servicios especiales, que cuando se activa ha de hacerse, según ha agregado, por prestaciones que sean sobrevenidas, cuestionando que así lo sean las que se requieren en Semana Santa o la Carrera Padre Marcelino. Con "servicios ordinarios se podría haber ordenado" el sistema de haber habido una "reorganización" de los recursos, ha añadido Ruz, que ha incidido en el reconocimiento por el edil de Recursos Humanos de que tras el conflicto laboral no haya una cuestión de "más dinero" como la edil socialista ha señalado que apuntaron "miembros" del gobierno local que "han afirmado lo contrario". La portavoz del grupo municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha apuntado que para el servicio en Semana Santa "se podría haber hecho una reorganización provisional", que "hubiera solucionado parcialmente el conflicto" sin llegar al decreto de servicios especiales.