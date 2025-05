El Ayuntamiento confía tras la mesa del tren en que el anteproyecto de la integración esté licitado en junio

Granada - Publicado el 14 may 2025, 08:51

El Ayuntamiento de Granada ha participado este martes en la quinta reunión de la mesa técnica para la integración del ferrocarril en esta ciudad andaluza, celebrada de forma telemática junto a representantes del Ministerio de Transportes, Adif y la Junta de Andalucía, tras lo cual el consistorio granadino se ha mostrado confiado en que el anteproyecto pueda estar licitado en junio. Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, el encuentro ha supuesto "un paso más dentro de la hoja de ruta acordada entre las tres administraciones para transformar de manera estructural el trazado ferroviario a su paso por la capital, mediante el soterramiento de las vías y la ejecución de la variante de Moreda en el área metropolitana". El concejal de Urbanismo de Granada, Enrique Catalina, ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado y por "el entendimiento entre todas las partes" el cual ha afirmado que "es muy positivo y muy productivo". Asimismo ha añadido que, con los plazos que se manejan después de cinco reuniones de este órgano creado el pasado octubre, y abordar "muchos temas" y analizar y valorar por parte del Ministerio "muchas aportaciones" de la Junta y del Ayuntamiento "de manera favorable", el equipo de gobierno local, del PP, mantiene "el objetivo de en junio licitar el anteproyecto de la integración del ferrocarril en la ciudad". Catalina ha indicado que "este anteproyecto, que va a ser global, incluye la estación y el canal de acceso y, además, nos dará las pautas y el alcance de la actuación con la que podremos firmar un convenio entre administraciones para poder ejecutar la obra en el futuro". Desde que el pasado mes de octubre se alcanzara el acuerdo marco a tres bandas entre el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, el proyecto de integración del AVE ha experimentado "importantes avances técnicos", según han detallado en nota de prensa desde el consistorio. El objetivo compartido ha sido "diseñar una solución integral que no solo modernice la infraestructura ferroviaria, sino que aporte mejoras sustanciales en términos de movilidad, regeneración urbana y desarrollo económico". En este contexto, el Ayuntamiento de Granada ha explicado que ha defendido desde el inicio del proceso un modelo de integración ferroviaria que "no solo responda a criterios técnicos, sino que permita una transformación urbana profunda, cohesionando los barrios históricamente separados por las vías y generando nuevas oportunidades para la ciudad". Entre sus principales pretensiones figuran la mejora de la permeabilidad urbana mediante accesos soterrados, la creación de nuevas zonas verdes, la implantación de usos residenciales y hoteleros en el entorno de la estación, y la habilitación de un aparcamiento subterráneo en la calle Halcón. A la par el Ayuntamiento apuesta por la conexión de la estación con el barrio de la Rosaleda y Severo Ochoa a través de una solución subterránea, el impulso de una red de cercanías que conecte con el norte del área metropolitana y el aeropuerto, y el desarrollo de la gran área logística de MercaGranada vinculada al Puerto de Motril. La reutilización de los antiguos talleres de Villarejo con fines públicos y la ampliación de corredores verdes también forman parte del modelo urbano defendido por el equipo de gobierno municipal. El proyecto se ha estructurado en dos grandes bloques: por un lado, la remodelación integral de la estación de trenes, y por otro, la integración del trazado ferroviario en los barrios de la Rosaleda, la Chana, Carretera de Málaga y Bobadilla. Esta actuación permitirá coser zonas históricamente separadas por las vías y recuperar espacio urbano para el uso ciudadano. Además, este diseño se complementa con el avance del estudio informativo de la variante de Moreda, una infraestructura que en el Ayuntamiento consideran "clave" en tanto "permitirá desviar el tráfico ferroviario de mercancías fuera del núcleo urbano, liberando espacio y mejorando las condiciones de vida en las áreas residenciales adyacentes". La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha insistido en varias ocasiones en la relevancia estratégica del proyecto, no sólo para la modernización del transporte ferroviario, sino como motor de transformación urbana y de conexión metropolitana. "Se trata de una oportunidad histórica para vertebrar la ciudad, mejorar la movilidad y abrir nuevas posibilidades económicas y logísticas en todo el entorno", ha afirmado en anteriores intervenciones.