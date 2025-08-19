COPE
Así se vivirán en Alhendín las fiestas en honor a san José

El alcalde Jorge Sánchez nos ofrece todos los detalles

San José, patrón de Alhendín
Jorge Rafael Sánchez, alcalde de Alhendín

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

1 min lectura

Del viernes 22 al lunes 25 de agosto, celebran con alegría y tradición estas Fiestas Patronales en honor a San José. Unas jornadas repletas de actividades pensadas para todas las edades, con deporte, música, cultura, diversión y, por supuesto, momentos de encuentro entre vecinos, amigos y familias con quienes disfrutar de ese pueblo.

