La Armada declara 2026 como el Año de Álvaro de Bazán para honrar al "mejor de los nuestros"

La Armada ha anunciado este jueves la declaración oficial del año 2026 como el "Año de Álvaro de Bazán". Se trata de una iniciativa de alcance nacional que tiene como objetivo conmemorar el quinto centenario del nacimiento del primer Marqués de Santa Cruz, considerado "uno de los marinos más importantes de la historia de España".

Bajo el lema 'D. Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros', la institución ha diseñado un completo programa de actos que combina la divulgación histórica con el reconocimiento institucional. Así lo ha comunicado la Armada en una nota de prensa, donde subraya la relevancia de la figura homenajeada.

Un programa con respaldo institucional

El programa de la conmemoración ya ha dado comienzo en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) con una ceremonia solemne. El acto ha estado presidido por el Almirante Jefe de Personal, el almirante Alfonso Delgado Moreno, y ha contado con honores de ordenanza, una revista a la Fuerza y un homenaje con ofrenda de laurel para subrayar la vigencia de los valores que encarnó el marino.

Durante su intervención, el almirante Delgado Moreno ha recordado que "la disciplina fortalece el ejercicio del mando, le da solidez y hace eficaz su iniciativa". Además, ha señalado que "sin carácter, ningún conocimiento técnico es suficiente para alcanzar los objetivos con garantías", poniendo en valor el legado de liderazgo de quien Miguel de Cervantes definió como "padre de los soldados".

La disciplina fortalece el ejercicio del mando, le da solidez y hace eficaz su iniciativa"

Esta conmemoración cuenta también con el apoyo del Congreso de los Diputados. El pasado 29 de octubre, la Comisión de Defensa aprobó una Proposición No de Ley para promover estos actos y reconocer la labor de la Asociación '500 años de Álvaro de Bazán'.

Divulgación estratégica y humana

El eje central de las actividades de divulgación será la VII Jornada Histórica de la Armada, que se celebrará el próximo 3 de mayo. El evento consistirá en una serie de conferencias simultáneas en diversos puntos de España para analizar la figura del marino desde una perspectiva "estratégica y humana".

El director del Instituto de Historia y Cultura Naval, el vicealmirante Enrique Torres Piñeyro, ha destacado que esta efeméride es "una herramienta para explicar cómo España se convirtió en una potencia marítima global". Según Torres Piñeyro, "Bazán representa una forma de entender el servicio que combina excelencia profesional, visión estratégica y compromiso con España. Acercar su figura al público es también una forma de proyectar los valores de la Armada en el presente".

Bazán representa una forma de entender el servicio que combina excelencia profesional, visión estratégica y compromiso con España"

Granada, epicentro de la conmemoración

Los actos principales de la conmemoración tendrán su punto álgido en octubre en Granada, ciudad natal de Bazán. El programa incluye una jura de Bandera para personal civil el 3 de octubre y la inauguración de una escultura de gran tamaño en el centro de la ciudad el día 7 de ese mismo mes.

Asimismo, la fragata 'Álvaro de Bazán' realizará una escala en Motril (Granada) como parte de un calendario que también prevé conciertos y concursos artísticos en distintas cabeceras marítimas. Con todo ello, la Armada busca que el lema del marqués, 'Rey servido y Patria honrada', sirva como "modelo de compromiso y lealtad para la sociedad actual", manteniendo vivo el legado de una figura que "dominó todos los mares" hace cinco siglos.