Alonso Guerrero Pérez se alza con el I Premio Internacional de Novela Jurídica

‘Las mujeres felices son una quimera’, del escritor extremeño Alonso Guerrero Pérez, es el título de la obra ganadora de la primera edición del Premio Internacional de Novela Jurídica Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Así lo dio a conocer el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, en la ceremonia de entrega del pionero galardón, celebrada la pasada noche en el hotel Santa Paula dentro de los actos de Santa Teresa, patrona de la Corporación.

El fallo del jurado, que se mantuvo en secreto hasta el final del acto, ha valorado la adecuación de la novela a las bases del premio, dirigido a difundir, enaltecer y dignificar la labor diaria de los profesionales jurídicos, especialmente la de los abogados, así como el rigor jurídico y respeto a la actuación procesal de la historia y la calidad literaria de la narración. “Los abogados, pese a lo que algunos puedan pensar, también somos personas y, aunque la labor prioritaria del Colegio sea la formación técnico-jurídica de los colegiados, estamos convencidos de que también debemos de realizar una labor de formación integral de la persona y de apertura hacia la sociedad, para que la ciudadanía sepa que estamos a su servicio y que formamos parte de ella”, comentó Cabrera respecto de los objetivos del galardón. Un valor del servicio público que alabó y agradeció el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, durante la inauguración del acto. “El Colegio de Abogados de Granada no solo defiende a nivel judicial, no solo está estableciendo un marco formativo con un espectro magnífico de profesionales, sino que también está innovando, estableciendo parámetros de relación con la sociedad con el que abrir el Colegio para hacerlo más cercano, para prestigiar a la Corporación y para establecer lazos de reflexión en el ámbito jurídico”, aseguró el primer edil.

En ‘Las mujeres felices son una quimera’, el también profesor de Secundaria de Lengua y Literatura aborda las peripecias de la investigación que desarrolla el policía judicial Enrique Lahoz, un lobo estepario apodado por sus compañeros “el fantasma”, que lleva 20 años siendo policía, 15 sin ponerse el uniforme y 10 sin aparecer por la Comisaria de Madrid a la que está adscrito. Trabaja solo y en los casos realmente más extraños. Un personaje protagonista que es víctima de su propio modo de vida, al que ha sido conducido por su realidad diaria como investigador judicial.

Durante la obra, escrita con estilo y trama propio de la novela negra pura, Lahoz ha de desenmarañar un complejo caso en el que se suceden una serie de asesinatos, extraños por el modus operandi, que perfilan al criminal como un auténtico asesino en serie. La trama se desarrolla en Madrid, principalmente, y en ella sectas, ambientes sórdidos, personajes viles y siniestros cobran vida, agrupados en extraños clubes de la Deep Web, esa zona oscura de Internet, para cristalizar, junto a los aditamentos propios del género, una creación en la que la Policía Judicial, la instrucción penal y el mundo de la abogacía propio de nuestro sistema afloran con sus rasgos más determinantes. Con personajes muy bien dibujados y una acerada crítica social, este thriller recuerda en su dinámica las creaciones ya clásicas de Dashiell Hammett y Raymond Chandler; más recientemente, el estilo de un gran autor español como es Juan Madrid. Una historia criminal muy bien elaborada, con un final sorprendente, pero no por ello imposible. De hecho, tras el pseudónimo de ‘El paseante del puente’, utilizado por el autor para presentarse al certamen, ya se intuía -a juicio del jurado- la personalidad de un escritor experto por la precisión de su pluma, los diálogos y la creación. No en vano, el licenciado en Filosofía y Letras cuenta con una dilatada trayectoria en las Letras que inició con solo 20 años con ‘Tricotomía’ -Premio Felipe Trigo de Villanueva de la Serena (Badajoz) en 1982- y cuyo último título, ‘El amor de Penny Robinson’ -en la que aborda la transformación vital de un hombre por el mero hecho de haber estado casado con la que iba a ser la Reina de España- se publicó recientemente, en 2018. Pese a su consolidada carrera literaria, Guerrero Pérez reconoció el respaldo que supone para él este galardón. “Supone un respaldo de personas inteligentes a un escritor que no ha dejado de ser una promesa desde que publicó su primera narración y me anima como si fuera un escritor que empieza, alguien que tiene por delante toda la parte ascendente de la vida”, confesó el autor, quien se sumerge, por primera vez, en el mundo de la ley, “un ámbito que es el que mejor representa la búsqueda de la verdad como retrato de una sociedad”. No obstante, si bien la elección de ‘Las mujeres felices son una quimera’ ha sido por unanimidad, el jurado también hizo mención expresa a la calidad y ajuste a las bases del galardón de las otras tres novelas jurídicas finalistas de esta primera edición. “Las cuatro novelas finalistas son novelas excepcionales, queriendo destacar el Jurado expresamente que cualquiera de ellas podría ser la premiada, por lo que aparte de la que ha resultado ganadora, las otras tres son obras de elevada consideración novelística”, recoge el acta del jurado, reunido esa misma mañana para emitir el fallo. Se trata de ‘Un silencio cómplice’, del escritor granadino y fiscal de la Audiencia Provincial de Granada Jaime García-Torres Entrala; ‘La bala que ha de matarte’, del funcionario del Estado y autor granadino Miguel Ángel Caliz Delgado; y ‘El céntimo’, del letrado y escritor gerundense Jesús Marinetto Iglesias. Finalmente, fue Guerrero Pérez el que se proclamó ganador del certamen, recogiendo el premio en el acto, al que acudieron, además de los cuatro finalistas, numerosas personalidades del ámbito jurídico, político, social y cultural de la provincia, como el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López Fuentes; el delegado del Gobierno en Granada, Antonio Granados; o el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Francisco Ontiveros, entre otros. En concreto, el autor recibió del decano un trofeo conmemorativo del Premio Internacional de Novela Jurídica -un escudo del Colegio de Abogados de Granada con un libro-, más los 9.000 euros de aportación económica y la publicación por la editorial Almuzara de la obra y su distribución por las mejores librerías de España y Latinoamérica. Historia del galardón Durante la ceremonia de entrega del galardón, que contó con el patrocinio Caja Rural, Catalana Occidente, Mediterránea Broker, también se aportaron datos sobre esta exitosa primera edición, en la que se han presentado una treintena de obras de autores procedentes de diferentes rincones del planeta (España, Francia, Colombia, Argentina e Inglaterra), que dan testimonio de la internacionalidad de este premio convocado, y se dio a conocer la composición del jurado, presidido por el decano del Colegio e integrado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago; la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda; el abogado y presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, Rafael López Cantal; el escritor, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Academia de las Letras Aragonesas, José Luis Corral; los abogados y diputados de la Junta de Gobierno del Colegio, Rafael López Guarnido y Antonio Olivares; el representante de la editorial Almuzara, Javier Ortega; y, como secretario, con voz pero sin voto, César Girón, escritor, abogado y letrado de la Junta. No obstante, cabe señalar que el I Premio Internacional de Novela Jurídica Ilustre Colegio de Abogados de Granada fue creado en febrero de 2020 con el objetivo de poner en valor el papel de la ciudad como histórica capital española de la Justicia desde hace más de 500 años, ensalzar la aportación de la provincia como centro de creación y promoción artística y literaria y de difundir, enaltecer y dignificar la labor diaria de los profesionales jurídicos, especialmente la de los abogados. Sin embargo, el galardón tuvo que suspenderse días después de su convocatoria, debido al estallido de la crisis sanitaria de la Covid-19, hasta que, en diciembre de 2021, la Junta de Gobierno decidió relanzar la primera edición de la que se acaba de hacer entrega. El premio, según las bases, está dirigido a cualquier escritor en lengua española que presente una obra inédita que verse sobre el mundo jurídico en el sentido más amplio, aquel donde ejercen su actividad abogados, fiscales, jueces, magistrados, profesores de Universidad, forenses, policías judiciales, etc., aunque se valora la aportación de una perspectiva del sistema legal español que ayude al lector a profundizar en el conocimiento de estos ámbitos profesionales y sus respectivos modos de actuación, valores, proyección y trascendencia social, más especialmente en el marco del proceso y el juicio oral. Alonso Guerrero Pérez Nacido en Mérida (Badajoz), en 1962, y criado en Almendralejo (Badajoz), Alonso Guerrero Pérez cursó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Extremadura (Uex) en Cáceres y, actualmente, compagina su trabajo como profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Educación Secundaria con la creación literaria. También ha ejercido la crítica literaria y el periodismo de opinión. Con solo 20 años ganó el prestigioso Premio Felipe Trigo de Villanueva de la Serena (Badajoz) de narraciones cortas con la novela ‘Tricotomía’ y, en 1987, se alzó con el Premio Navarra con ‘Los años imaginarios’. Entre su bibliografía se incluyen novelas, como ‘Los ladrones de libros’ (1991), ‘El hombre abreviado’ (1998), ‘El durmiente’ (1998), ‘El edén de los autómatas’ (2004), ‘Doce semanas del siglo XX’ (2007), ‘Un palco sobre la nada’ (2012), ‘Un día sin comienzo’ (2014) o ‘El amor de Penny Robinson’ (2018), una epopeya moderna con tintes autobiográficos sobre la transformación de un hombre con una vida sin sobresaltos en un personaje mediático por el hecho de haber estado casado (1998-1999) con la que iba a convertirse en Reina de España. Los finalistas · ‘La bala que ha de matarte’, de Miguel Ángel Caliz Delgado ‘La bala que ha de matarte’ es una novela emotiva, emocionante y conmovedora que discurre entre dos tramas vitales separadas por la realidad de dos mundos diferentes. Expone muchas de las lacras de la humanidad que se dan entre el primer y el tercer mundo. El primero saturado de condiciones de bienestar y el segundo zaherido por los dramas de la existencia. El protagonista, Pedro Varte, abogado y consultor, se ve envuelto en una trama criminal tras el descubrimiento del cadáver de su vecino, un activista de la cooperación internacional, salvajemente apuñalado de un modo ritual. Varte se convierte en investigador de la muerte de su vecino, a pesar de que la Policía Judicial que dirige el peculiar Juez Sanjuán trata de apartarlo, llegando incluso a ser considerado





sospechoso. La historia se desarrolla inicialmente en Madrid, trasladándose después a lugares como Ámsterdam, Londres y la República Centroafricana, donde confluirán todas las tramas. El autor: Miguel Ángel Caliz Delgado es funcionario del Estado y, a la vez, escritor granadino. Entre sus obras, cabe destacar ‘La felicidad en blíster’, novela ganadora del Premio de Narrativa Carmen Martín Gaite en el año 2016. Esta obra aborda la ansiada búsqueda de la felicidad y los diferentes métodos usados para alcanzarla a través de tres monólogos que enganchan al lector por su realismo y sentido del humor. También es autor de ‘Rupturas y ambiciones’ (2004), junto a Andrés Neuman, una antología de cuentos de los alumnos del taller “30 horas de relato breve” en sus ediciones de 2002 y 2003; ‘Horas para Wallada’ (2009), en la que narra la historia de la favorita del Sultán de Granada Mohammed VII; o ‘Libertinos, pornógrafos e ilustrados’ (2017), junto a Ana Morilla Palacios, en el que recorre las obras de los escritores libertinos más destacados. · ‘Un silencio cómplice’, de Jaime García-Torres Entrala ‘Un silencio cómplice’ narra el trabajo de un abogado local de Granada de larga trayectoria profesional que se enfrenta a un asunto en el que el hijo de un cliente principal de su despacho, Andrés Zafra, trata por cualquier medio de exonerar de responsabilidad criminal a este, que se ha visto involucrado en un homicidio y un posible delito de violencia de género. Enrique Granados, el protagonista, se verá compelido a poner límite a los desmanes del padre de Carlos, el acusado al que ha de defender en la causa, que culmina con el conocimiento de la realidad de lo ocurrido, sobre la cual, como defensor, debe guardar forzosamente silencio. Un silencio impuesto, obligado, como el que deben afrontar en ocasiones los profesionales de la abogacía. García-Torres hace una exposición minuciosa del sistema judicial español, de la instrucción, del proceso, de los acusados y de las víctimas, a través de la preparación, desarrollo y finalización del juicio. El autor: Jaime García-Torres Entrala (Granada, 1965) es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y actualmente ejerce como fiscal en la Audiencia Provincial de Granada. Su obra se ha centrado, hasta el momento, en la antigua Roma. Muestra de ellos son su ópera prima, ‘El aroma de Bitinia’ (2013), ambientada en el año 61 a.C. y protagonizada por Marco Horacio, senador de Roma y miembro de una de las familias más influyentes de la aristocracia, que le mereció el IX Premio de Novela Histórica Ciudad de Valeria, o ‘El lector de sueños’ (2017), que se desarrolla dos años después. · ‘El céntimo’, de Jesús Marinetto Iglesias El autor ha construido una obra genuina del género y del subgénero que quiere potenciar el concurso convocado. Su novela se adentra en el mundo de la abogacía, del día a día del trabajo de los profesionales del Derecho, hasta hacerlo comprensible para los profanos, dignificando su labor hasta la dimensión de la realidad material. Christian, un joven abogado de Barcelona, con el apoyo de su novia Eva, economista, se involucra como abogado de oficio en un asunto tangencial derivado de otro en el que le ha correspondido asesorar a los padres de David Roca, un abogado que ha desarrollado su formación en dos compañías de la Ciudad Condal y que ha resultado muerto víctima de un atropello. La sagacidad con los números de Eva revelará una trama criminal en torno a un fraude societario. El mundo de las finanzas, de la corrupción mercantil y de las organizaciones criminales internacionales, se dan cita en esta obra, ópera prima del autor. El autor: Jesús Marinetto Iglesias compagina su faceta de escritor con la profesión de abogado. Licenciado en Derecho por la Universitat de Girona y graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Oberta de Catalunya, además de máster en Asesoría de Empresas y Retail Internacional y experto en Compliance Officer, Jesús Marinetto Iglesias es colegiado de los Colegios de Granollers y Sabadell y trabaja como abogado, economista y compliance officer, campos en los que ha desarrollado una brillante trayectoria y carrera profesional como jurista. A nivel literario, ha participado en el Concurso de Microrrelatos convocado por Abogacía Española, con los títulos ‘El Estado contra Pinocho’ o ‘Caperucita y sus juicios’, si bien se inicia en el mundo de la novela con esta obra.