La alcaldesa pone la primera piedra de las de 179 nuevas viviendas protegidas

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que el acto de colocación de primera piedra de hoy de la construcción de 179 viviendas protegidas, con 200 plazas de aparcamientos, 63 trasteros y tres locales comerciales en la avenida de Las Alpujarras, en el barrio de La Rosaleda, supone la culminación “de un año de intenso y decidido trabajo” en el gobierno de la ciudad donde “gracias a la gestión seria, rigurosa y ágil y al trabajo realizado desde la responsabilidad política, dando un fuerte impulso al área de Urbanismo, hemos logrado desbloquear diferentes proyectos, dejando atrás años de titubeos y parálisis en la actividad urbanística, la cual vuelve a tomar posiciones destacada como dinamizador económico de la ciudad”.

La máxima responsable municipal ha realizado estas declaraciones en el transcurso del inicio de la nueva promoción urbanística que impulsada por la promotora VARKAT 59 Homes S.L., la cual proyecta la construcción en dos edificios de 179 viviendas, de las que, según decreto de modificación de expediente de obra mayor aprobado en Junta de Gobierno Local de 30 de junio de 2023, 152 serán en régimen de precio limitado y 27 en régimen de precio limitado en alquiler; además de la construcción de 222 plazas de garaje, 43 quedarán fuera de protección; así como los 69 trasteros y 3 locales comerciales previstos.

Carazo ha recordado que la nueva promoción es fruto de la “nueva impronta” marcada por el equipo de gobierno en la gestión urbanística de la ciudad, caracterizada en el último año por el desbloqueo de proyectos urbanísticos “de vital importancia, atascados durante años”, que marcan el camino para “seguir avanzando en la construcción del modelo de ciudad que queremos para Granada”.

Además del proyecto hoy presentado en la Rosaleda, Marifrán Carazo ha destacado que “han sido un total de 1.363 licencias desbloqueadas para la construcción de viviendas protegidas”, como, por ejemplo, las de 69 nuevas viviendas de protección oficial a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en el antiguo Cuartel de Automovilismo, con permiso otorgado por decreto de 26 de julio de 2023; o el inicio, también en julio pasado, de la construcción de 122 nuevas viviendas protegidas en Santa Adela, en este caso un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

En palabras de la alcaldesa, “gracias a la gestión de este equipo de gobierno, Granada ha recuperado la credibilidad y seguridad necesaria para favorecer la atracción de inversores que lleguen a nuestra ciudad”, en tanto que a los proyecto anteriormente citados, se suman el desbloqueo para la edificación de parcelas ubicadas en la zona de Los Mondragones y la tramitación del cambio de uso del Plan Parcial PP-T1 del Cerrillo de Maracena donde se proyecta la construcción de 1.000 nuevas viviendas, de las que el 30 por ciento serán protegidas.

Este impulso que el equipo de gobierno de Marifrán Carazo ha dado al área de Urbanismo se ha realizado también sobre la normativa, buscando la agilización den los trámites. Para ello, el Ayuntamiento de Granada aprobó en Junta de Gobierno Local de 17 de mayo la Ordenanza Municipal de Edificación, (también aprobada inicialmente en la Comisión de Urbanismo del 11 de junio de 2024), que busca dar respuesta a las “evolución del mercado inmobiliario, a sus necesidades actuales y a la demanda de vivienda de la ciudad”, con la incorporación de “numerosas innovaciones” que permitirán el uso de locales “como vivienda habitual o alquiler de larga duración” de edificaciones construidas a partir del Plan General de Ordenación Urbana de Granada de 1985, una medida que beneficiará al 60 por ciento de los locales de la ciudad.

“Fruto del rigor en la gestión y el incalculable esfuerzo realizado desde el área de Urbanismo”, en palabras de la máxima responsable municipal, “Granada avanza en el objetivo prioritario para este equipo de gobierno de fijar población y alcanzar los 250.000 habitantes para la ciudad” con logros que ha calificado de “históricos”, entre los que ha citado la aprobación en enero de este año del Avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), donde se proyecta la construcción de 14.200 nuevas viviendas.

En este sentido, ha recordado que la incorporación el pasado 1 de julio del director general de la Oficina Redactora del PGOM de la ciudad, Juan José Martín Rodríguez, al equipo multidisciplinar encargado de diseñar el nuevo modelo sostenible de ciudad supone un paso más en “nuestro compromiso de situar a Granada en la primera ciudad andaluza en adaptar su ordenamiento urbanístico a la ley la ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)”, a la vez que ha indicado que se proyectará el cumplimiento de los objetivos de la agenda urbana y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

Otra de las vías donde Marifrán Carazo apunta para mejorar la oferta de vivienda es a través, “del fortalecimiento, la seguridad jurídica y la agilidad impulsada en el último año con la modernización y renovación del marco normativo urbanístico de la ciudad, con la revisión de, además de la ordenanza de Edificación, la renovación de las ordenanzas de Rehabilitación, Licencias y “que vienen, a mejorar, simplificar y unificar la gestión urbanística y a dotarla de seguridad jurídica”.

Estas medidas se enmarcan, así, en la apuesta del gobierno municipal para la modernización de la administración local que dé respuesta de forma “rápida y ágil” a los promotores urbanísticos, para lo que ha considerado también “vital” la entrada en funcionamiento de la Oficina Aceleradora de Proyectos, “buscando acompañar desde el Ayuntamiento esos proyectos estratégicos para Granada, creando una ciudad más atractiva para invertir”.

"Para no frenar el crecimiento de Granada y no paralizar ningún trámite, hasta que se apruebe el nuevo PGOM, vamos a ir modificando el PGOU del año 2011 para no ir quedándonos atrás y así dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudad. Siempre mirando al futuro, consiguiendo que ese nuevo PGOM -cuya redacción ya está bajo la tutela del director de la Oficina Redactora del Nuevo Planeamiento- englobe la convivencia, el acceso a la vivienda, esa Granada más sostenible, más verde y más atractiva para vivir, y, además, ordene el crecimiento del sector turístico que es muy importante para la economía y el empleo de la ciudad”, ha destacado.





VIVIENDAS DE PROTECCIÓN TRAMITADAS POR ESTE EQUIPO DE GOBIERNO

Promoción de 8 viviendas con aparcamientos y trasteros en el Plan Parcial S-2 entre Avenida de Dilar y la Calle Colegio de Veterinarios. Con calificación provisional y en ejecución de obra.

Intervención 31 alojamientos protegidos en el edificio "La Madraza" en Calle Julio Moreno Dávila, con calificación definitiva y licencia de ocupación.

Promoción de 209 viviendas con garajes y trasteros en el Plan Parcial N-3 (zona entre Albayda y Cerrillo de Maracena) con licencia de obra concedida y en ejecución (se espera que soliciten licencia de ocupación para el próximo mes de abril).

Promoción de 235 viviendas en Calle María Amaya la Gazpacha, parcela 28 dentro del Plan Parcial G-12 (Zona Norte). En ejecución de obra.

Promoción de 122 viviendas en Calle María Amaya la Gazpacha, parcela 29 dentro del Plan Parcial G-12 (Zona Norte). En ejecución de obra.

Promoción de 150 viviendas en Calle Rosa Chancel nº 4 dentro del Plan Parcial G-12 (Zona Norte). En ejecución de obra.

Promoción de 179 viviendas (en dos edificios) en Avenida de las Alpujarras s/n (barrio la Chana) dentro del Plan Parcial O-3. En ejecución de obra.

Intervención Barrio de Santa Adela, 122 viviendas. Con licencia de ocupación.

Promoción de 31 viviendas en parcela sita en el ámbito del Plan Parcial N-3 (zona entre Albayda y Cerrillo de Maracena). En ejecución de obra.

Promoción de 85 viviendas en parcela sita en el ámbito del Plan Parcial N-3. En ejecución de obra.

Promoción de 62 viviendas en parcela sita en el ámbito del Plan Parcial O-3 (Chana) en Avenida de las Alpujarras esquina Calle Santiago Rusiñol. En ejecución de obra.

Promoción de 50 viviendas en parcela sita en el ámbito del Plan Parcial N-3 (zona entre Albayda y Cerrillo de Maracena). En ejecución de obra.

Promoción de 40 viviendas en Calle José Luis Pérez Pujadas s/n en el Plan Parcial S-1. En informe, prevista su concesión mes de marzo de este año.

Promoción de 48 viviendas de VPO en Paseo Rector Antonio Gallego Morell Plan Parcial O1/O2, en tramitación, prevista licencia para julio 2024.

Promoción de 69 viviendas de VPO en Cuartel Automovilismo (Barrio Pajaritos), pendiente de presentar proyecto de ejecución para inicio de la obra (licencia concedida en julio del 2023).