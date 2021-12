Adicción a las compras: Este es el perfil del comprador compulsivo

Ser mujer, estudiante y tener un trabajo aumenta las posibilidades de sufrir adicción a las compras navideñas, según ha averiguado un estudio de la Universidad de Granada (UGR) sobre una patología que los expertos consideran tan grave como el alcoholismo o la drogadicción en una de cada diez personas. El estudio está realizado por investigadores del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UGR, que han advertido en una nota de prensa de que el número de adictos a las compras compulsivas es cada vez mayor. En la sociedad actual, las compras no siempre se realizan principalmente para satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda, ropa, atención médica, cuidado personal y mobiliario de primera necesidad. "Comprar puede llegar a ser patológico, con consecuencias muy negativas para el sujeto", ha advertido la catedrática del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UGR y autora principal del estudio, Francisca López Torrecillas. Otras investigaciones recientes han encontrado similitudes entre las compras compulsivas con otras patologías como el juego, el abuso de internet o del teléfono móvil, comer en exceso y la adicción al sexo. Entre los efectos comunes que se han observado entre todas estas adicciones se encuentran la tolerancia, el síndrome de abstinencia y el 'craving' (ansia). Las compras compulsivas (o adicción a las compras) se caracterizan por la necesidad irresistible de comprar de forma masiva objetos superfluos, acompañados de sentimientos de ansiedad, irritabilidad o malestar, con consecuencias adversas como el endeudamiento. Tras el alivio momentáneo al realizar la conducta adictiva, la persona experimenta sentimientos de culpabilidad: se trata de compras repetidas que no se pueden controlar a pesar de sus consecuencias negativas para la persona afectada. "En un estudio que hemos realizado recientemente, hemos encontrado cuatro componentes que son claves para el diagnóstico de patología de adicción a compras o compra compulsiva", ha agregado en referencia al síndrome de abstinencia, la pérdida de control, la tolerancia, o el 'craving'. "También hemos encontrado que la adicción a las compras depende de la personalidad, es decir, ciertas características de personalidad, como ser sensible o amable, predicen la aparición de los cuatro criterios que hemos identificado que componen la adicción a las compras", ha apuntado López Torrecillas. Por último, esta experta ha advertido que la publicidad y el adelanto de las rebajas no ayudan a solucionar el problema de la adicción a las compras navideñas. "Es más, enganchan cada vez a un mayor número de personas, por lo que es necesario realizar un control administrativo, como ya se ha empezado a hacer con el tema de la anorexia", ha concluido. Planificar compras La Agencia de Seguridad Alimentaría, Sanidad Ambiental y Consumo del Principado recomienda planificar bien las compras de Navidad y no dejarlas para última hora con el propósito de obtener "mejores precios" y "evitar las aglomeraciones".

Asimismo, aconseja comparar los precios y la calidad de los productos en diferentes establecimientos para encontrar las mejores ofertas, así como tener en cuenta el comercio local y las tiendas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, ya que en caso de reclamaciones será posible resolver el conflicto de forma amistosa.El organismo dependiente de lapropone elaborar un presupuesto "realista de los artículos que se van a adquirir para evitar sorpresas", especialmente si se utiliza la tarjeta de crédito para financiar los gastos.También insta a evitar los créditos rápidos por los elevados tipos de interés que implican.Según este organismo,Además, ha recordado que todos los juguetes deben tener el símbolo CE, que garantiza que cumplen las exigencias europeas de seguridad y no representan ningún riesgo.En este sentido, no se recomienda la compra de artículos que carezcan de ese símbolo, ya que pueden resultar inseguros.Del mismo modo, conviene rechazar los productos cuyo etiquetado, instrucciones de uso y advertencias sobre posibles riesgos no figuren en castellano.A la hora de adquirir los juguetes, se debe elegir el más adecuado para la edad, la madurez y los gustos del menor, y valorar sus aspectos educativos, buscando artículos que fomenten la participación activa en el juego.Una vez efectuada la compra, Consumo ha señalado que es importante exigir y guardar el tique o factura, imprescindibles para cualquier reclamación o para hacer efectiva la garantía del producto.También se deben conservar las ofertas y folletos publicitarios, ya que la publicidad es vinculante para la empresa.No existe obligación legal de devolver el dinero o cambiar el producto, salvo que sea defectuoso o no cumpla las características anunciadas, por lo que es preciso informarse previamente de si el establecimiento admite devoluciones, los plazos y condiciones para hacerlo.Ante el incremento que el comercio electrónico experimenta año tras año, la Agencia ha subrayado que conviene tener en cuenta que estas compras hacen "más vulnerable al usuario ante posibles engaños".En este sentido, Consumo recomienda verificar la seguridad de la página, comprobando que la barra de direcciones empieza por https://, con la “s” de seguridad, o que tiene el símbolo del candado o la llave a pie de página.