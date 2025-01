La historia de amor que pudo ser el origen de la imagen de Jesús del Rescate

La Cofradía del Rescate está conmemorando el Centenario de su fundación. Sin embargo, la talla a la que rinde culto es bastante más antigua y data de 1718. Pero sobre su autoría, todo son especulaciones. Los expertos la atribuyen a Diego de Mora, teoría que toma más fuerza si atendemos a la historia de amor protagonizada por el escultor, que se había enamorado de Ana de Soto y Estremera, ama de llaves de su padre, el también imaginero, Bernardo de Mora.

La relación entre Ana y Diego no fue sencilla. Todo hace indicar que existían graves dificultades para contraer matrimonio, entre otros asuntos por la diferencia de edad de los cónyuges y la oposición que podrían recibir tanto de Bernardo de Mora, padre del artista, como de su hermano José, el célebre escultor del Rey. Pero el corazón pudo vencer estas dificultades y Diego de Mora gestionó una boda secreta, que se ofició en el domicilio particular de Andrés Anguiano, maestro espadero, que vivía en las cercanías del Convento de la Santísima Trinidad. Para este enlace, el marido informó que temía, como hemos indicado, que de celebrarse en público, tuviera la oposición de sus familiares mencionados. El sacerdote que asistió el sacramento fue precisamente un religioso de este convento, perteneciente a la Orden de los Trinitarios, que era en confesor de Diego de Mora. Esta boda secreta, finalmente tuvo que ser aceptada por los familiares del imaginero. Fue a partir de ese momento, cuando se estrellaron las relaciones entre los trinitarios y el escultor, lo que unido a las características estilísticas de la talla, parece incidir en la atribución indicada por muchos estudiosos, puesto que además, de lo que no cabe duda es que fue un encargo de esta Orden el que facilitó su realización.

Esta historia de amor, comenzó a ser divulgada en 2018 por la escritora María del Mar Peña, componente del equipo de Cruz de Guía, y la transcripción del expediente matrimonial realizada por Enrique Crespo y José Antonio Díaz, corrobora el relato. Precisamente, el primero de estos investigadores será el encargado de abrir el ciclo de conferencias que la Cofradía del Rescate ha organizado con motivo del Centenario de su fundación y que comienza este viernes, 24 de enero (20 h.). Su intervención tendrá como título El último Rescate y se celebrará en el Real Conservatorio Victoria Eugenia, institución creada por Isidoro Pérez de Herrasti, Conde de Padul y Caballero de la Real Maestranza de Granada, que fue uno de los fundadores de la corporación penitente, de la que su hermano Ramón Pérez Contreras de Herrasti, ejerció como su primer Cofrade Mayor. Es posible que Enrique Crespo añada más datos a este relato de carácter romántico, durante su alocución.