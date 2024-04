PROGRAMA CRUZ DE GUÍA|| Balance Semana Santa y próximos traslados

Nunca antes se suspendieron tantas procesiones en la Semana Santa de Granada, al menos desde que se configura el calendario actual entre el Domingo de Ramos y el de Resurreccion, fenómeno que se produce en la década de los años veinte del siglo pasado, pues con anterioridad los cortejos penitenciales se circunscribían a las últimas jornadas de esta tiempo litúrgico, fundamentalmente al período comprendido entre el Miércoles y el Viernes Santo.

Procesiones suspendidas

La causa de todas estas suspensiones ha sido la lluvia o su amenaza a través de los pronósticos meteorológicos. El balance numérico puede resultar bien expresivo de la sucedido. Estaban previstas 34 procesiones y se suspendieron 24. No contamos entre las suspendidas a Los Facundillos, puesto que su procesión se celebró, aunque con carácter claustral, en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real.

Hermandades que pudieron realizar estación de penitencia

El Domingo de Ramos salió la Encarnación y hubo de regresara apresuradamente a su templo, debido a que apareció la lluvia y ni tan siquiera pasó por la Catedral.

El Jueves Santo se podría calificar como un día normal. Se celebraron todas las estaciones de penitencia.

El Viernes Santo se suspendieron dos procesiones: la de la Soledad de Santo Domingo que acude cada años al Campo del Príncipe junto al Cristo de los Favores y la de San Jerónimo. El resto de las cofradías salieron todas, peor hubieron de regresar apresuradamente a sus sedes ante la situación meteorológica.

Veneraciones

Cuando las cofradías no pudieron salir, sus titulares quedaron expuesto a la veneración de los fieles en el interior de los templos. La presencia de granadinos en estos actos fue masiva, formándose largas colas que recordaron la Semana Santa de 2021, cuando debido a la pandemia las procesiones fueron sustituidas por veneraciones.

Participación

Se esperaba una Semana Santa con alto índice de participación en las filas de las cofradías y así se pudo acreditar en los días en que salieron procesiones. Espectaculares fueron los cortejos de Aurora y Favores. En realidad, prácticamente todas las procesiones habían aumentado el número de papeletas de sitio.

Dificultades con los horarios e itinerarios

Lo que se pudo comprobar los días en los que se vivió concierta normalidad la Semana Santa, fue algo que se presumía que podía suceder, puesto que son dificultades que ya se han producido en otras ocasiones. Los horarios e itinerarios de las cofradías granadinas están confeccionados de una manera un tanto singular, en tanto que sobre el papel tienen sentido, pero en la realidad, en muchos casos, provocan que unas cofradías interrumpan el paso de otras y se producen parones que deslucen el desarrollo de las procesiones. Ampliar la Carrera Oficial, como se pretende realizar en el futuro, no parece la solución global a esta problemática. Tal vez habría que acomodar los itinerarios y horarios a la realidad o intentar que las cofradías cumplan con los tiempos dispuestos. Ver a una procesión que no puede avanzar porque está pasando otra por el lugar donde debería discurrir, no es algo positivo.

Previsiones meteorológicas

Otro aspecto que se ha demostrado en esta Semana Santa es la conveniencia de disponer de un servicio meteorológico propio, ante el carácter singular de esta tipo de manifestaciones de piedad popular. Probablemente los pronósticos de la AEMET, Cetursa y aeropuertos cercanos que eran facilitados por la Federación, no son los más adecuados para decidir si sale o no una procesión. Ahora bien, habría que cuantificar el gasto que supondría disponer de un servicio meteorológico que de ofrezca previsiones mas cercanas a las necesidades de la hermandades.

Traslados

Lunes, 1 de abril

- 20,30 h. Casa de Hermandad de Jesús Despojado. Traslado de los titulares de Jesús Despojado a la Parroquia de San Emilio.

Viernes, 5 de abril

- 20.30 horas. San Pedro y San Pablo. Traslado Silencio a la Parroquia de San José.

Sábadom 6 de abril

- 18 horas. Parroquia Santa Escolástica. Traslado Tres Caídas al Monasterio de Santa Isabel la Real.

Domingo, 7 de abril

- 11.15 horas. Iglesia Sagrado Corazón. Traslado imágenes Cofradía de los Gitanos a la Abadía del Sacromonte.