¿Por qué no sale la procesión de la Virgen del Amor y el Trabajo (Ferroviarios)?

Nuestra Señora del Amor y el Trabajo, titular mariana de la Cofradía de los Ferroviarios, permanecerá expuesta en veneración este viernes y sábado, días 22 y 23 de octubre, en la Parroquia de San Juan de Letrán, donde reside la corporación. El primer día se podrá contemplar entre las 18 y las 21 h. y el segundo de 10,30 a 13,30 y de 18 a 21 h. Además, en esta última jornada se celebrará una Misa Solemne (20,30 h.) que será la de apertura de curso para la hermandad.

Este acto sustituye a la tradicional procesión que se venía celebrando durante el mes de octubre por el barrio de Los pajaritos, donde reside esta asociación de fieles. En esta ocasión, la comitiva no podrá salir a la calle, debido a que a pesar de que actualmente no existe impedimento para esta manifestación de piedad popular, la logística necesaria para llevar a la práctica, no ha podido ponerse en práctica por premura de tiempo, según han informado a COPE el Hermano Mayor de Los Ferroviarios, Óscar Jiménez.

Durante toda la veneración se realizará una ofrenda floral y de alimentos y productos de primera necesidad, con destino a los más desfavorecidos. Además, se podrán adquirir las flores en una mesa de póstula instalada por la hermandad