La pandemia provoca el aplazamiento del IV Simpiso de Historia de la Semana Santa de Granada

Uno de los últimos actos celebrado el pasado año antes de la pandemia fue el III Simposio de Historia de la Semana Santa de Granada que organizaron el Arzobispado, la Cofradía de la Soledad de San Jerónimo y el Ayuntamiento. En 2021 se había programado la posibilidad de volver a convocar esta encuentro cofrade, académico y científico que tanto interés ha despertado en sus ocasiones anteriores. Hubiera sido la cuarta edición de esta cita que cuenta con la coordinación de Francisco Javier Crespo y José María Valverde. Sin embargo, las circunstancias sanitarias han aconsejado que se posponga para 2022.

No obstante, los responsables de esta iniciativa pretenden que el año no pase en blanco. Una de los principales atractivos del Simpsio era la publicación de sus actas, que coincidía con su desarrollo. En esta ocasión, aunque no pueda celebrarse, la organización editará una publicación, en este caso dedicada a las advocaciones marianas de Granada, para la que se ha propuesto el título Stabat mater granatensis, en la que participaran acreditados expertos en la materia.