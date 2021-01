Dimite el Vocal de Arte y Ornato de la Federación de Cofradías

Foto: Federación de Cofradías (Pleno celebrado en Iglesia de San Pedro y San Pablo)

Ha dimitido el Vocal de Arte y Ornato de la Federación de cofradías, Víctor Hidalgo. Oficialmente se trata de motivos personales. Así lo recoge la nota remitida por el organismo cofrade:

“En el día de hoy, 21 de enero de 2021, el Vocal de Arte y Ornato de esta Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada; D. Víctor Hidalgo, ha comunicado al Presidente, D. Jesús Muros, su dimisión de este cargo por motivos personales. El Presidente desea expresar su agradecimiento a D. Víctor Hidalgo por la dedicación y el trabajo desempeñado en los últimos años al frente de la Vocalía de Arte y Ornato”.

En torno a este asunto, puede estar la celebración de las exposiciones que podrían celebrarse durante la Cuaresma y la Semana Santa. El vocal de la Federación habia promovido una actividad de este carácter que desesba intalar en el Monasterio de San Bernardo, con el título de Christus factum est, que finalmente no se va a celebrar al no recibir la aprobación de los hermanos mayores por motivos relacionados con el Covid-19. En declaraciones a COPE Hidalgo ha indicado lo siguiente: “Creo que las exposiciones se tienen que hacer en un ámbito seguro y si Christus factus est, no se puede hacer por Covid y otros motivos económicos, otras exposiciones tampoco se pueden hacer. Yo estoy de acuerdo con las comisiones que se han creado. Me parece estupendo que los hermanos mayores particpen en ellas. Lo que no puedo tragar es que unas exposiciones sí y otras no. El presidente ha entendido ha entendido que mis manifestaciones no eran correctas y me ha cesado. Yo he dimitido de mi cargo, pero el presidente me ha cesado anteriormente”.