Dimite el capataz de la Soledad de San Jerónimo

Pablo Córdoba, capataz de la Soledad de San Jerónimo desde hace quince años, ha anunciado que presenta su dimisión, a pesar de que la Cuaresma está próxima y los ensayos a punto de comenzar. En declaraciones a COPE ha dicho que después de tanto tiempo el cargo “me afecta en lo personal” y que nada tiene que ver con la intención de la Hermandad de sumar a la cuadrilla femenina otra masculina.

Este es el comunicado que nos ha hecho llegar:

“Tras más de 15 años al frente del paso de Nuestra Señora de la Soledad de San Jerónimo, he tomado la decisión firme de dejar mi cargo cómo capataz del paso de la Virgen, y así se lo he comunicado, tanto al Hermano Mayor, como a la Junta de Gobierno de la Hermandad.

Considero que he cumplido un ciclo, tanto en mi vida personal, como en la cofrade. Han sido unos años maravillosos que jamás podré olvidar al frente de la Señora de San Jerónimo, en los que he tenido la oportunidad de cruzarme con gente excepcional y de la que he aprendido enormemente. Ha sido un lujo, al alcance de muy pocos, poder estar al frente de la Soledad durante tantos años, y me siento muy afortunado y agradecido por ello.

Es hora de iniciar un nuevo proyecto de vida personal dentro de la Hermandad que tanto amo, no sin antes, agradecer especialmente a Enrique, cómo Hermano Mayor, y su Junta de Gobierno la confianza y el cariño que he recibido siempre hacia mi persona en todo momento.

Agradecer a la cuadrilla de costaleras su cariño, entrega y dedicación. Ellas me han enseñado a amar mucho más, si cabe, a mi Madre de la Soledad, a ver reflejada su pasión por Ella en cada chicotá y cada levantá que han realizado con el corazón. Agradecer, igualmente, a mi querido equipo de auxiliares, Juan, Antonio y Manuel, su entrega y dedicación a la cuadrilla, son un grupo humano excepcional, que han dado lo mejor de sí mismos en cada instante de nuestra andadura al frente de nuestra querida cuadrilla de costaleras, y sin los cuales nada de esta bendita locura hubiera sido posible.

También me gustaría recordar en estos momentos a mi querida Comunidad de Reverendas Madres Jerónimas, que cuidan día tras día a Nuestros Sagrados Titulares y que, en su momento, me confiaron su joya más preciada. Siempre me han rodeado de su enorme afecto y cariño, haciéndome crecer en la Fe de Cristo y por supuesto de su Madre, la Virgen de la Soledad.

Antes de terminar, me gustaría tener una mención muy especial y entrañable para mi familia; a mis padres muy especialmente, que me han enseñado a ser un cofrade en la Fe y en el amor al prójimo. Que me han dado unos valores que atesoro en lo más profundo de mi corazón y que siempre intento tenerlos muy presentes en mi relación con los demás, a ellos les debo todo lo que soy hoy en día. A mi hermano y consiliario de la Hermandad, que entregó su vida a la Iglesia cómo Sacerdote y que vela a cada instante por mi felicidad, siendo en todo momento un ejemplo a seguir y un apoyo incondicional en mi vida y del que me siento profundamente orgulloso; todos ellos han estado siempre a mi lado a cada instante. A mi pareja que me apoya y me da fuerzas todos los días, y cómo no puede ser de otra manera, a mis dos hijos, que son mi alegría y mi felicidad, la razón de mi existencia, a los que agradezco su sacrificio en muchísimas ocasiones de no tener a su papá cerca, por causa de la Hermandad y a los que quiero dedicar desde ahora todo mi esfuerzo y mi tiempo en esta nueva etapa que empieza.

Por tanto, me gustaría decir una vez más, “ahí queó”, no siendo una despedida, sino un nuevo rumbo a seguir en el camino de mi fe por mis queridos Titulares dentro de la que siempre he considerado mi única Hermandad, la de la Soledad de San Jerónimo”.