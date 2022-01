La Virgen de los Estudiantes y el Sagrado Protector en el Cartel de la Semana Santa de Granada 2022

Foto: José Velasco

La Virgen de los Remedios, titular mariana de la Cofradía de Los Estudiantes, es la protagonista del cartel de la Semana Santa de Granada para el año 2022 en el que también se refleja, bajo a la imagen de María, al Cristo de San Agustín, Sagrado Protector de la Ciudad. La reproducción al óleo de la escultura de Israel Cornejo, aparece enmarcada en el arco de la Torre de la Justicia, en el que se muestra al fondo una recreación que dibuja el perfil de la Alhambra. La Madre de Dios sostiene en sus manos granadas en alusión a la capital, rosas que son las flores con las que habitualmente luce en su paso de palio y azahar en flor, como en ocasiones permite la climatología de Granada que broten de los árboles de la Colegiata de los Santos Mártires Justo y Pastor, sede de la corporación penitente que rinde culto a esta advocación. La obra pictórica ha sido realizada por el artista bastetano Javier Martos, al que la Federación realizó el encargo de ilustrar este cartel que patrocina el Ayuntamiento.

"He querido que estuviera presente mi Hermandad y también que sin ser un cartel de pandemia, se viera reflejada la actual situación, por lo que he incluído al Cristo de San Agustín". Así explicaba Martos su obra de arte que dio a conocer José Manuel Gómez, directivo de la Federación, que desarrolla su labor profesional en la Facultad de Teología y ha colaborado en distintos medios de comunicación. El presentador comenzó su intervención con un fragmento del Libro de los Salmos y continuó divulgando los datos biográficos del autor del cartel, recordando su formación academíca y algunas realizaciones del mismo carácter que ya ha realizado, como el del 75 Aniversario de la Cofradía de la Sentencia. Señaló que el pintor ha traducido "en su paleta y pincel todo su espíritu cofrade y todos su conocimientos artísticos cuyos límites están aun por descubrirse", en clara alusión a la juventud del creador que cuenta con 27 años", añadiendo que "como decía Carlos Herrera, a velocidad de óleo quisiera darte las gracias por tu disposición, por tu trabajo y por tu valentía".

El acto fue introducido por el Secreatrio de la Federación, Roberto Martín, quien además de recordar que este será el último cartel que de a conocer la actual Junta, puesto que durante este año habrá elecciones y tuvo una palabras de recuerdo para los directivos Francisco Pinto y María del Carmen Navarrete, recientemente fallecidos, aprovechando su intervención para solicitar un mayor apoyo al Ayuntamiento, lo que también hizo Jesús Muros, Presidente de la Federación, al término de la intervención de Gómez, no pudiendo reprimir la emoción cuando también recordó a los dos dirigentes de su Junta ya señalados. También intervino en representación del Alcade, Francisco Cuenca, el Teniente de Alcalde, José Antonio Huertas, quien se ofreció a reunirse con los cofrades para conocer sus inquietudes. El primer edil y su Jefe de Gabinete, Juanjo Ibáñez, no pudieron asistir al acto por motivos relacionados con la situación sanitaria. Cerró el turno de intervenciones el Rvdo. P. D. José Gabriel Martín quien pidió que "mantengamos encendido el cirio de la fe, mantengamos encendida la candelería de la esperanza, mantengamos encendido el incensario de la buena fragancia de la Caridad, mantengámosno firmes y valientes contra viento y marea. Con la fuerza de nuestra fe carguemos con el madero de la resistencia cmo buenos cirineos, carguemos con el madero de la esperanza como buenos costaleros, carguemos con el madero de la Caridad como hermanos de la Hermandad más bella y universal. No me cansaré de repetirlo y pregonarlo porque convencido estoy de ello, la Hermandad de hermandades que es la Iglesia".

El acto se celebró en la Parroquia de San Pedro y San Pablo, en cuyo altar mayor se podía contemplar el monumental Belén que cada año se instala en este templo. La representación municipal estuvo compuesta, ademas de por el mencionado José Antonio Huertas, por los concejales Eduardo del Castillo (PSOE), Eva Martín (PP) y Mónica Rodríguez (VOX). También asistieron al acto la Directora del Patronato de la Alhambra, Rocío Díaz y el Presidente Provincial del PP, Francisco Rodríguez.