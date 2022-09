Este es el principal problema del Granada

Parece claro que el principal problema del Granada radica en el centro del campo. La lesión de Melendo está complicando que la medular pueda ofrecer un juego más ordenado y coherente. Además, el resto de los jugadores de esta demarcación no están rindiendo al nivel que de ellos se esperaba. Futbolistas como Sergio Ruiz, Meseguer, Bodiger o Petrovic no terminan de dar el rendimiento que de ellos se esperaba. Mientras que el ataque el combinación Calllejón-Uzuni está funcionando y en la defensa se muestra, por momentos, cierta solidez, en la zona de creación no se aprecia la misma imagen positiva.

Críticas a Karanka

En numerosos sectores de la afición se está criticando Karanka, del que ahora se recuerda su actitud, en apariencia pasiva, en el último partido de liga, que determino el descenso del equipo, aunque conviene recordar que solo estuvo al frente del equipo en la recta final de la temporada. Puede que los mismo que alabaron su continuidad, sean ahora los que acentúan, estas críticas.

No se critica tanto los resultados, que tiene al club cerca de la cabeza, a solo dos puntos del primer clasificado, como las sensaciones de un equipo que parece tener un juego difícil de identificar. Para el próximo partido que será el domingo frente al Huesca, la situación puede revertirse. Se espera poder contar, aunque solo sea algunos minutos, con Melendo, que no estuvo descartado para el último encuentro, pero que finalmente ni siquiera se sentó en el banquillo. Volverán después de sus compromisos internacionales dos de los mejores futbolistas de la plantilla, Uzuni y Ricard, y es probable que puedan recuperarse algunos de los lesionados que son Ignasi Miquel, Silva, Soro y André Ferreira.