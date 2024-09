Pixies en España: Esta es la única oportunidad que tendrás de verlos en directo

Pixies actuará en el Palacio de Deportes de Granada el 9 de mayo, una cita en la que presentarán The Night The Zombies Came, un nuevo trabajo que se publicará el próximo 25 de octubre.

La banda llegará a esta ciudad andaluza en el marco de hitos de su carrera, como los 35 años desde el lanzamiento de Doolittle, su icónico álbum que los llevó al éxito, y el de su nueva propuesta, formada por 13 canciones.

" width="100%" frameborder="0" allowfullscreen>

Conocidos por su estilo único que mezcla influencias de Hüsker Dü y autores de éxitos como 'Where Is My Mind?', 'Monkey Gone To Heaven' o 'Here Comes Your Man', la banda ha abordado temas tan diversos como la reencarnación, el cine de Luis Buñuel y la mitología bíblica, manteniendo siempre una combinación imaginativa y electrizante en su música.

Un cambio significativo es la incorporación de Emma Richardson, bajista de Band of Skulls, quien aporta un nuevo sonido al grupo. Su voz sutil ha sido elogiada por el vocalista Black Francis mientras que el baterista David Lovering la considera una bajista perfecta.

Las entradas estarán en preventa desde este miércoles en Livenation.es y en la Red Ticketmaster con un coste de 40 euros, más los gastos de distribución.