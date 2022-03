Tres ausencias en el entrenamiento del Granada

El buen ambiente es la nota dominante en los entrenamientos del Granada tras hacerse cargo del equipo Torrecilla. El exjugador del Granada cuenta con Diego Mainz como su segundo. Parece tomar cuerpo la idea de que una victoria frente al Elche podría suponer su continuidad en el banquillo. Por el momento sigue con carácter interino. En la sesión de este martes hay que anotar las bajas por lesión de Arias, Gonalons y Torrente.

Recreativo

El club ha tomado la decisión de que por el momento, sea un tándem el que se responsable de dirigir al Recreativo, ante la ausencia de Torrecilla. Esta es la comunicación que se ha difundido al respecto:

“El tándem formado por Roberto Cuerva y Julio Algar dirigirá, de manera interina, al Club Recreativo Granada, tras la subida del anterior técnico, Rubén Torrecilla, al primer equipo.

Ambos entrenadores, que pertenecen a la estructura del Granada CF, cuentan con una amplia experiencia en los banquillos, que pondrán al servicio del filial desde el entrenamiento de hoy martes.

El primer compromiso oficial al frente del Recreativo llegará el próximo domingo 13 a las 17:00h en el Estadio Ciudad de Puertollano frente al Calvo Sotelo Puertollano CF.

De este modo, se mantiene también la estructura de la Cantera Nazarí, que no se ve alterada en su funcionamiento en el resto de las categorías inferiores que tan buen rendimiento están teniendo esta temporada con equipos como el Juvenil A, inmerso en la pelea por los primeros puestos de la Liga y los cuartos de final de la Copa del Rey”.

Juan Carlos Cordero

En su etapa como director deportivo, Juan Carlos Cordero fue el responsable de la llegada a Granada de Torrecilla y Mainz. Los dos decidieron quedarse aquí tras abandonar su carrera como futbolistas profesionales y terminaron por incorporarse al cuerpo técnico del club. En DEPORTES COPE GRANADA el actual director deportivo del Tenerife ha hablado sobre ambos deportistas.

Despedida de Robert Moreno

El que ha sido hasta el pasado fin de semana entrenador del Granada, Robert Moreno, se ha despedido a través de una carta, en la que ha dado hasta seis veces las gracias. Este es el texto firmado por el entrenador:

“Como ya es conocido por todos mi etapa como técnico del Granada CF ha llegado a su fin. Me siento triste por no haber podido culminar el objetivo que todos teníamos, pero creo que tanto mi staff como yo hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para ayudar al equipo.

Durante este tiempo han sido muchas las personas que me han apoyado con su confianza y dedicación y quiero agradecérselo.

GRACIAS a la plantilla, por su esfuerzo y profesionalidad. Pero sobre todo por su trato personal y la confianza en nuestro trabajo. Sois un gran activo para este club.

GRACIAS a mi staff, por entregarse en cuerpo y alma, por dedicar todas su fuerzas a este proyecto. Por tener la ilusión de ayudar a los futbolistas cada día y por hacerme el trabajo más fácil.

GRACIAS a todos los que, desde la dirección del club, confiaron en mí desde el principio para darme la oportunidad de entrenar al Granada CF y que han trabajado junto a mí, tanto en los mejores como en los peores momentos.

GRACIAS a todos los trabajadores del club, por su actitud y esfuerzo. Sois gente excepcional por vuestra dedicación y trato. Creo que sin vosotros el equipo no sería lo mismo. Me habéis apoyado siempre y he sentido vuestro cariño en todo momento.

GRACIAS a la afición por su apoyo y comprensión. Incluso en los malos momentos he sentido vuestro cariño. Cada palabra de ánimo que he recibido ha sido de gran ayuda.

GRACIAS a la gente de Granada. Mi familia ha sido feliz y eso trasciende al fútbol y al club. La felicidad de la familia de un entrenador es la que permite soportar la responsabilidad de representar a un gran club como el Granada CF. No siempre ha sido sencillo, pero desde el primer día hasta hoy he entregado lo mejor de mí en este proyecto con una única intención, lograr los mejores resultados para hacer feliz a la afición.

Por último, solo puedo desear lo mejor al club en el corto y en el largo plazo. El Granada CF merece disfrutar de los mejores éxitos deportivos”.