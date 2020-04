Se retrasa el inicio de los entrenamientos del Granada CF

El Granada CF se mueve en dos marcos y en ambos es un privilegiado de acuerdo con el contexto. El primero es el general y el segundo el particular. Justifico lo de privilegiados: en lo general, estar en el fútbol profesional, permite situarse en la vanguardia de la vuelta a la competición y en lo particular, la situación deportiva muestra un panorama sin tensiones y la económica del club permite poder actuar con mayores garantías.

Vuelta a los entrenamientos

El panorama ha cambiado con respecto a ayer, en lo referido a la vuelta a los entrenamientos, puesto que se va a producir un retraso. En lugar del lunes, se pospone al entorno del jueves próximo. El motivo es que los test, se realizarán alrededor del martes. Este asunto es un factor importantísimo. Las autoridades sanitarias son las que tiene la palabra en este aspecto.

Esta circunstancia afecta por igual a todos los equipo del fútbol profesional y supone un retraso de alrededor de tres días, que ocuparían, en principio, el tramo de los llamados entrenamientos individuales. Los protocolos son muy estrictos y están confeccionados de acuerdo con las pautas de los expertos.

Más datos favorables al Granada

En los condicionantes particulares del Granada, de cara al futuro continuamos sumando datos positivos a los ya conocidos como instalaciones, mercado menos suntuoso, probable ascenso en el reparto porcentual por ingresos televisivos etc.

El Granada, a diferencia de otros clubes, no dispone apenas de un capítulo de ingresos, que se va a resentir mientras la situación no se normalice. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que suponen museos, visitas previo pago a estadios y otras actividades paralelas en torno a esto. Por tanto, en ese sentido no se va a ver apenas afectado, porque sencillamente era algo con lo que prácticamente no se contaban. También, otro dato a tener en cuenta, es que el Granada no depende tanto del mercado continental, que siempre resulta una incertidumbre en cuanto a su comportamiento. Su autarquía es en este sentido es mayor.

Recreativo

Hay otro tema que incide directamente en el Granada. Se trata de la posibilidad de una fuitura restructuración de la Segunda B o la creación de una categoría intermedia. No podemos olvidar al filial, que tan importante es para el futuro, incluso para el inmediato. Se han insinuado varias propuestas, pero por el momento no hay nada definido.

Por tanto, en medio de la incertidumbre, el posicionamiento es privilegiado, la situación no precisa crear tensiones innecesarias y como venimos insistiendo, el curso de de los acontecimientos irá marcando pautas.