Nerea García trabaja en la ONCE, una de las 145 personas que ha conseguido superarse a sí misma y a sus miedos

La ONCE ha conseguido cumplir sus propósitos de 2021 que superaban las expectativas con el 2020, un año duro por la gran pandemia que iniciaba su apogeo. 145 nuevos puestos de trabajo se incorporaban al mercado laboral en nuestra provincia para aquellos con discapacidad. Convirtiendose en el cuarto ,mayor empleador no público en España.

Belén Maroto, reportera de nuestra cadena, ha asistido al balance del año teniendo la suerte de encontrarse con caras conocidas. Muchas de ellas trabajadores de la ONCE, la Fundación ONCE e Ilunion; las tres del Grupo Social ONCE. Ahí,Nerea García, junto a otras trabajadoras, presentaba la formación que le había proporcionado la entidad y su agradecimiento con la misma por confiar en ella y en sus capacidades para desempeñar su trabajo.

Nerea ha tenido la suerte de encontrarse con este grupo social que la ha impulsado al esfuerzo y a quitarse los miedos. Su historia ha servido de ejemplo para muchos que la conocen personalmente, pero hoy ha decidido quitarse los miedos y contarnos qué le hizo sentirse con fuerza para volver a estudiar después de su trágica enfermedad crónica que, a día de hoy, le acompaña en el trabajo y todos los días de su vida.