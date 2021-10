El Granada y el Getafe luchan por la supervivencia en un cambio de ciclo

Foto: Granada CF

El Granada y el Getafe, que se enfrenta este jueves (21 h.) en el Nuevo Los Cármenes, coinciden en varias cosas, pero hay una fundamental. Los dos equipos no han podido continuar con los entrenadores que los llevaron a alcanzar el éxito. Las eras Bordalás y Diego Martínez pasaron a la historia. A los madrileños les ha ido peor con el relevo en el banquillo. Primero contrataron a Michel y el equipo no funcionó como se esperaba. Optaron por el cambio y ha llegado Quique Sánchez Flores que tampoco ha logrado evitar la situación de un conjunto que luego de la disputa de diez partidos, todavía no conoce la victoria y se perfila como un candidato al descenso.

También coinciden los dos conjuntos en que las bajas para el partido son importantes y en el mismo número. En el Granada son cuatro: Gonalons, Domingos Duarte, Eteki e Isma Ruiz. Todos están lesionados. En el Getafe hay el mismo número de ausencias obligadas. No podrán jugar Djené y Chema Rodríguez por sanción y Vitolo y Jankto por lesión. Además duda Sandro.

Roberto Moreno puede utilizar varios esquemas para disputar el encuentro, en cierta manera condicionado por la baja de Gonalons que debilita mucho las opciones en el centro del campo. En un probable 4-4-2 estarían Maximiano; Quini, Victor Díaz, Abram y Carlos Neva; Milla, Montoro, Machís, Rochina; Jorge Molina o Bacca y Luis Suárez. Si la opción fuera un 4-2-3-1, los once elegidos podrían ser Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Abram, Carlos Neva, Milla Montoro; Machís, Puertas, Rochina y Luis Súarez. En este caso existe la variante de ubicar a Luis Sárez en una banda colocando en punta a Bacca o Jorge Molina. Este último tiene la motivación extra de enfrentarse a su ex-equipo.

El club informa que a este partido se podrá acceder al campo con bocadillo y bebida. Continuará siendo obligatorio el uso de mascarilla.