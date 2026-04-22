Granada acoge una jornada clave sobre el cáncer de colon, el de mayor incidencia en España

El Colegio Oficial de Médicos de Granada celebra este martes una jornada sobre la prevención del cáncer de colon dentro de su ciclo ‘La salud es de todos’. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en el auditorio María Castellano de la sede colegial, con entrada libre hasta completar el aforo de 250 personas.

El cáncer de mayor incidencia

La presidenta del colegio, Isabel Castillo, ha destacado la importancia de este encuentro, ya que el cáncer de colon es el de mayor incidencia en España si se suman los casos en hombres y mujeres. Según las previsiones para este año, se superarán por primera vez los 60.000 nuevos casos, lo que representa casi un 15% del total de nuevos diagnósticos de cáncer en el país, estimados en unos 300.000.

Es importantísimo participar de los cribados de cáncer de colon"

Por ello, ha insistido en que "es importantísimo, importantísimo la prevención en cáncer de colon" y ha recalcado que "es importantísimo participar de los cribados de cáncer de colon, y es importante también tener en cuenta todos los factores evitables por nuestra parte que pueden contribuir a la aparición de un cáncer".

Prevenir hasta el 30% de los casos

Durante la jornada se abordará tanto la prevención primaria como la secundaria. Castillo ha explicado que la prevención primaria se centra en los factores que dependen de cada persona, como seguir una dieta mediterránea, hacer ejercicio y tener un sueño reparador.

En nuestra mano está evitando aproximadamente un 30% de de nuevos casos"

Con estos hábitos, ha afirmado, "en nuestra mano está evitando aproximadamente un 30% de nuevos casos". La prevención secundaria, por su parte, se enfoca en la importancia de un diagnóstico lo más precoz posible una vez que la enfermedad ha aparecido.

Encuentro multidisciplinar y abierto

El encuentro contará con la participación de especialistas de medicina de familia, enfermería, aparato digestivo y el presidente de la asociación de colitis ulcerosa, ofreciendo un enfoque multidisciplinar. Isabel Castillo ha subrayado que será "un acto muy interesante" y una gran oportunidad para que los ciudadanos puedan preguntar directamente a los expertos durante el coloquio final.