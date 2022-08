Estas pueden ser las alineaciones del Granada – Racing de Santander

Este sábado (22 h.) el Granada se enfrenta en el Nuevo Los Cármenes al Racing de Santander, en partido de la segunda jornada de liga. Aunque los dos equipos acumula en su historial muchas temporadas el Primera División, 26 el Granada y 44 el Racing, las circunstancias en las que disputarán este encuentro son bien distintas. Los locales son unos recién descendidos y su objetivo está en el ascenso, mientras que los visitantes acaban de retornar a Segunda y buscarán consolidarse en la categoría. Las primeras impresiones del Granada en esta competición han sido muy favorables, con victoria y buen juego en Ibiza, mientras que el Racing comenzó perdiendo ante el Villarreal B, bien es cierto que la derrota llegó en los minutos finales. Este desequilibrio aparente puede tener una traducción diferente sobre el terreno de juego, ya que el equipo cántabro es posible que opte por primar la defensa y en el ataque rojiblanco todavía falta por sumar, al menos un efectivo que ofrezca más contundencia en esa línea.

Alineaciones

Karanka podría repetir alineación, después del buen resultado que dio el equipo en Ibiza, pero existe incertidumbre sobre el estado físico de Bodiger. Sin embargo, todo hace indicar que no deben existir problemas para su alineación. Pueden aparecer nuevos rostros en el once. Jugadores como Melendo, Meseguer y Sergio Ruiz están llamados a la titularidad, pero podría llegar en otras circunstancias y, en todo caso, su participación podría venir a través de los cinco cambios posibles. Por tanto el once más probable estaría integrado por: André Ferreira; Ricard, Miquel, Rubio, Quini; Bodiger, Petrovic; Uzuni, Soro, Puertas y Callejón. Sin embargo, la profundad de banquillo del Granada ofrece múltiples variaciones

El Racing de Santader tiene la baja de Arturo Molina por lesión. Guillermo Fernández Romo podría optar por la siguiente alineación: Parera; Unai, Molero, Alex, Satrústegui; Iñigo, Fausto; Dani Fernández; Juergen, Camus y Matheus. También tiene opciones de ser titular el ex jugador del Granada Germán, que ha entrada por primera vez en convocatoria.

Buen ambiente y árbitro con experiencia

Se espera un ambiente extraordinario en el Nuevo Los Cármenes. Debido a problemas informáticos, solo se pueden adquirir entradas en la taquilla y la venta de abonos está suspendida desde hoy y hasta el próximo viernes. Arbitrará el castellano manchego Dámaso Arcediano que es el colegiado con más partidos en la historia de la Segunda División.

Fichajes

En el mercado de fichajes la opción de Manu Vallejo se desvanece. Está cerca de formalizar un acuerdo con el Rayo Vallecano. No obstante el Granada tratará de rematar la plantilla con un punta, antes del cierre de mercado. Además, el club ya ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. Se trata de la cesión del centrocampista Isma Ruiz al Ibiza.