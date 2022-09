Dos jugadores del Granada son duda para el partido frente al Eibar

El liderato provisional de Segunda está ahora en posesión del Albacete. El Granada es segundo. Esta sensación amarga puede revertirse el próximo lunes cuando el equipo de Karanka visite el Estadio Municipal de Ipurúa. Para este partido son duda Melendo e Ignasi MIkel, ambos con problemas físicos.

Análisis de una derrota

La derrota ayer del Granada (1-0) en el Estadio Nacional de Andorra se puede analizar de dos formas. Es posible entender que el rival realizó un gran partido que muestra la dificultad de la categoría y que el infortunio de la mano de Uzuni, impidió que, al menos, se lograra el empate. Pero también se podría decir que la falta de musculo en el centro del campo pudo ser fruto de que no hubo suficiente intensidad Probablemente sea un poco de las dos cosas. Es decir, el Andorra jugó un gran partido, pero el Granada se lo puso fácil.

Igualmente se debe ponderar en el análisis post partido que la ausencia de Melendo le resta mucha creatividad al Granada. El centrocampista catalán estuvo ausente por motivos físicos, pese a que el viernes Karanka anunciaba que disponía de toda la plantilla. Que no jugara ningún minuto Meseguer, que sí estaba en el banquillo, todavía no ha tenido una explicación convincente.

De este partido se pueden extraer muchas enseñanzas. Es cierto que el observador atento ya podría haber intuido muchas de ellas. En esta categoría la intensidad es imprescindible, aunque el rival sea inferior. También es necesaria una concentración máxima. Porque a veces pequeños detalles deciden un encuentro. La mencionada mano de Uzuni es difícilmente aceptable en un futbolista profesional. Los detalles son muy importantes, porque el tanto del Andorra vino de una línea de fuera de juego que rompía Ricard por unos centímetros.

Una defensa en apuros

No han desaparecido los problemas en defensa. Quini tuvo una jornada manifiestamente mejorable y su sustituto, Silva, todavía no parece disponer del ritmo adecuado. Ademas para el próximo encuentro, la mencionada duda Ignasi Mikel puede romper la dupla de centrales teóricamente titulares.

Problemas en la delantera

Jorge Molina está lejos de ser el jugador en forma que el año pasado realizó una temporada extraordinaria, con la excepción del penalti fallado en el último partido y condenó al equipo al descenso. Arezo continúa sin ser todavía el futbolista que muchos esperan. En la punta el Granada tiene por ahora un problema.

El entrenador reclama humildad

Karanka manifestó al término del partido que “esto es una cura de humildad”. El técnico añadió que ““no hemos salido con intensidad ante un equipo con las ideas claras”. Su mensaje parece evidente.

La estadística no es alentadora en los partidos en Eibar

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El próximo rival del Granada será el Eibar. La estadística de las visitas del equipo rojiblanco a su terreno de juego no es alentadora, puesto que no han ganado en ninguna de sus visitas, donde además ha salido goleado en las tres últimas ocasones: 5-1, 4-0 y 3-0. En el Eibar milita un ex del Granada: Alvaro Vadillo.