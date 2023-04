Dos ausencias muy importantes en el entrenamiento del Granada CF

Weissman y Melendo se han ausentado del entrenamiento que este viernes ha celebrado el Granada para preparar el partido que este domingo (18,30 h.) disputará frente al Eibar. El primero, ha sido padre recientemente y se ha marchado a Israel. El segundo ha recibido la triste noticia del fallecimiento de su abuela. Los dos estarán mañana en la última sesión. Sobre Melendo ha dicho el entrenador que luego de una conversación con el centrocampista, ha detectado que se encuentra en su mejor momento de le temporada. Esto es un dato esperanzador. Cuando su dirección de juego funciona, el equipo también suele hacerlo. En cuanto al delantero, está por ver si continúa en el banquillo, lo que volvería a señalar que su fichaje no ha cubierto las expectativas esperadas.

Alineación

La alineación vuelve a ser una incógnita, pero hay que partir del hecho de que no debe insistirse en la defensa de tres centrales. También debe tenerse en cuenta que Meseguer es baja por sanción y que Ricard y Torrente todavía no están en disposición de actuar. La solución para resolver la endeblez en retaguardia podría estar colocar un centro del campo más tupido. Un once por el que apostar es el siguiente: por Raúl Fernández, Carlos Neva, Migue Rubio, Víctor Díaz, Quini. Bodiger, Petrovic, Pol Lozano, Melendo, Callejon, Uzuni. También puede darse el caso de situar a Víctor Díaz en la medular, como hombre más cercano a la defensa, restando la titularidad a Pol Lozano. Durante el partido, el concurso de los suplentes puede ser determinante con futbolistas habituales en las segundas partes, como Bryan, e incluso alguna opción para que Weissman, para que aunque solo por unos minutos, trate de justificar su presencia en la plantilla. En este caso, nadie puede poner en duda su capacidad como goleador, pero debe ratificarla en el Granada.

La victoria frente al Eibar permitiría al Granada volver a la zona de ascenso directo. El equipo rojiblanco parte como favorito, al tratarse del mejor conjunto como local de todas las grandes ligas europeas.