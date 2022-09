“El dinero no garantiza nada” según el Director General del Granada, Alfredo García

El Director General del Granada, Alfredo García, ha manifestado que el dinero no garantiza nada, en alusión al partido del Granada el pasado lunes en Eibar donde perdió por cuatro goles a cero. No obstante, ha reconocido que la situación económica del club, con el límite salarial más elevado de la categoría, es algo que ayuda. El equipo de Karanta tiene una oportunidad para hacer olvidar este último marcador el próximo sábado frente al Mirandés en el EstadioNuevo Los Cármenes.

El Granada colabora con el medio ambiente

Estas declaraciones las ha realizado en la presentación del acuerdo del club, a través de su Fundación, por el cual dona la cantidad de 5.400 euros a la asociación Plant for the planet, que trata de construir, con la colaboración del Ayuntamiento, un cinturón verde alrededor de la capital con más de 200.00 arboles. El dinero que ha entregado el club rojiblanco se destinará a la reforestación de la zona de las inmediaciones de la Abadía del Sacromonte que fue pasto de las llamas en un reciente incendio, donde incluso ya se había replantado por parte de Plant for the planet bastantes árboles. Esta asociación de compromete a plantar un árbol por cada uno que se done. Se está pendiente del informo de la Junta de Andalucía para determinar el momento en que se pueda iniciar esta plantación y qué especies serán las destinadas a mejorar el medio ambiente.

"Bofeta de realidad"

En el acto también ha participado el Alcade, Paco Cuenca, quien se ha referido a la actual sitacion deportiva como una “bofetada de realidad”, pero ha recordado que lo importante es la clasificación final del equipo cuando termine la temporada.