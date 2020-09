Diego Martínez reivindica el papel del Azeez y Eteki en el Granada

Foto: Granada CF - José Villoslada

El Granada celebra esta tarde la última sesión de entrenamiento, previa al partido de liga europea que mañana (20 h.) lo enfrenta al Lokomotiv de Tbilisi. La sesión comienza las 19 h en la Ciudad Deportiva. Después se debe dar a conocer la salir la lista convocados para este encuentro. En esta competición solo pueden ser citadados 18 jugadores y el número de cambios se reduece a 3. Diego Martínez tiene, a priori, a toda la plantilla a su disposición. Hará rotaciones, pero esto no debe suponer bajar la guardia, puesto que el equipo rojiblanco intentará volver a escribir otra página en su reciente y brillante historia.

El rival es asequible, pero los partidos y más en eliminatorias a un solo encuentro, pueden complicarse y cualquier confianza puede acabar con las ilusiones de seguir adelante en esta competición, en la que está debutando esta temporada el Granada.

Sobre cuáles pueden ser las rotaciones, es complicado tener un cálculo concreto, pero no deben ser muchas. Frente al Teuta hubo pocos cambios con respecto al once de liga y esta vez no deben ser muchos más. Jugadores que no participaron de salida ante al Alavés puede tener su sitio. Son los casos de Germán, Montoro o Foulquier.

Hoy han comparecido en una rueda Montoro y Diego Martínez. Lo han hecho de manera conjunta. No es habitual esta presencia simultánea, pero en la misma ha quedado de manifiesto la confianza del entrenador en el centrocampista. El técnico del Granada se ha referido por iniciativa propia a dos jugadores que esta temporada todavía no han adquirido un papel relevante: Azeez y Eteki. Está claro que desea tener “enchufada” a toda la plantilla. La competición es larga y todos tendrá su protagonismo durante estos meses.