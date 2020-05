Diego Martínez ofrece su primera rueda de prensa tras la detención de la competición

Primera rueda de prensa de Diego Martínez, después de que se detuviera la competición. Ha sido, como es lógico, de carácter telemático. Lo más destacado de sus manifestaciones lo pueden escuchar en nuestro programa de hoy.

Se ha mostrado ilusionado con la posibilidad de alcanzar plaza europea, todo con la prudencia adecuada. Está a favor de los cinco cambios por equipo, pero le preocupa cómo pueda esto afectar al ritmo del juego. Ha insistido varias veces en la necesidad de ser rigurosos con los protocolos. También se ha referido al asunto físico y al calor, aspectos previsibles en la vuelta de la liga. Según ha indicado, estos aspectos, terminaran dando importancia a cuestiones técnicas y tácticas.

El Granada está pendiente del resultado de los test que se practicaron ayer. Una vez conocido este dato, ya se podrá comenzar a entrenar. Es probable que el sábado sea el día elegido.

Hoy además, en DEPORTES COPE GRANADA hemos hablado con tres técnicos granadinos que ya comienzan a tener mas claro el futuro.

Huétor Vega

Joseba Aguado es el entrenador del Huétor Vega, ex del Granada, filial del Granada C. Ya se conoce que no habrá descensos en Tercera. El equipo metropolitano estaba en una situación comprometida, porque aunque hubiera salvado deportivamente la categoría, podría haber resultado afectado por un descenso del Recreativo. Es prácticamente segura la continuidad de Aguado en el banquillo.

Gremán Crespo y Gibraltar

Otro entrenador granadino, otro ex deL Granada, también ha sido protagonista en nuestro programa: Germán Crespo. Actualmente dirige al Red Loncoln de Gibraltar, donde al darse por concluida la competición a causa de la pandemia, se ha clasificado para disputar la fase previa de la Europa League. Crespo también continuará en el conjunto gibraltareño.

Sima fútbol-sala

Y otro equipo que ya puede pensar con algunos datos más sobre el futuro es el Sima Peligros de fútbol sala. como ha ocurridoa con la Tercera y la Segunda B de fútbol, en la Segunda B de fútbol Sala igualmente se daba por terminada la competición. Esto quiere decir que se mantiene la categoría, aunque se ha quedado cerca de los play off de ascenso, y se vuelve a clasificar el equipo para la Copa del Rey, lo que esta temporada ha sido una de las sensaciones del deporte granadino. Su técnico, Ramón Balboa, es otro de los que tiene prácticamente garantizada la continuidad para la próxima campaña.