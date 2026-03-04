El Colegio de Médicos de Granada abre sus puertas para resolver las dudas sobre la salud de la mujer

El Colegio Oficial de Médicos de Granada acoge esta tarde, a partir de las 19:00 horas, la II Jornada por la Salud de las Mujeres, un evento que se organiza por segundo año consecutivo en el marco del 8 de marzo. La presidenta del colegio, Isabel Castillo, ha explicado que la sesión busca ofrecer información rigurosa y un espacio para el debate sobre temas clave de la salud femenina.

Claves de la salud íntima a debate

El programa de la jornada abordará cuatro áreas temáticas fundamentales. Se tratará la prevención del cáncer de cuello de útero, uno de los programas de cribado activos junto al de mama y colon. Además, se profundizará en los trastornos de la regla, el flujo genital y la importancia del ejercicio para el suelo pélvico.

La jornada contará con un panel de expertos que incluye a dos ginecólogas, un especialista en medicina de familia y una fisioterapeuta, todos moderados por el doctor y expresidente del colegio, Jorge Fernández Parra. Isabel Castillo destaca el valor de esta configuración: "La posibilidad de tenerlo en directo, de poder hacer un debate, de poder preguntar, yo creo que eso no es tan fácil de conseguir".

La presidenta ha recordado el éxito de la edición anterior, donde el interés del público duplicó la duración prevista del evento. "El año pasado nos prolongamos allí el doble de lo que duraba la reunión", señala Castillo, quien considera que "es una oportunidad que pueden aprovechar muchas mujeres".

Una cita para todas las edades

La invitación está abierta a mujeres de cualquier edad, "a partir de que empiezan a arreglar", según ha precisado la presidenta, quienes pueden asistir solas o acompañadas de sus parejas. El objetivo es que el amplio abanico de temas tratados sea de utilidad para un espectro de población muy diverso. "Hay temas para toda la edad", concluye Castillo.

El evento se celebrará en la sede del propio colegio, aunque también se podrá seguir en directo a través de streaming en el canal oficial de la institución en internet para facilitar el acceso a todas las personas interesadas.