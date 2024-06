Campamentos por la paz

La guerra y campaña de desplazamiento de la población palestina perpetrada en el levante mediterráneo por el Estado de Israel apoyado principalmente por los estados miembros de la UE, EEUU, Australia y Reino Unido, una vez más alude a la sensibilidad y empatía de las poblaciones del resto del mundo.

Son algunos de los estados europeos los que están tomando un papel de cambio en este bloque, siendo Irlanda, Noruega y España; aunque el papel de apoyo al pueblo palestino por parte de Irlanda siempre ha sido notable.

Esta sensibilización y preocupación global por el destino de los pueblos de la región ante el que se considera por la población nativa como un invasor, se ha materializado entre los estudiantes en una red global de más de 325 acampadas, siendo precisamente el movimiento estudiantil en EEUU el que encendió la chispa de un fuego que se extendería por todo el país, Europa, México, Costa Rica y por supuesto aquí en España, donde ya encontramos 20 acampadas en diferentes geografías del territorio español.

La acampada de la Universidad de Granada (UGR) ha sido de las pocas que han logrado su objetivo más inmediato, que la UGR rompiese relaciones con Israel, cosa que se acordó en su

Consejo de Gobierno este pasado 17 de mayo en que se acordaría la ruptura de relaciones con instituciones y universidades israelíes que no se hubiesen pronunciado en favor de la paz y el derecho humano internacional. Sin embargo, la asamblea que organizó esta acampada no ha decidido su disolución, sino que ha desconvocado exclusivamente la acampada pues persiguen objetivos mayores y no piensan cesar en la reivindicación de sus objetivos hasta cumplimentarlos todos; objetivos que van desde la ruptura de la UGR con entidades colaboradoras con el Estado de Israel como el Banco Santander, hasta la suspensión de relaciones entre el Estado Español y el Estado Israelí, objetivo que parece cada vez más cercano por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno español al decidir el reconocimiento del Estado de Palestina, que se hará oficial el martes 28 de mayo.

Para saber más de la acampada que tuvo lugar en Granada y conocer testimonios de algunos estudiantes que participaron en ella les invitamos a escuchar nuestro reportaje al respecto.