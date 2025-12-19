“La caja de los juguetes” transforma el clásico de Debussy con títeres, música y un mensaje actual

La compañía Títeres Etcétera. ha estrenado en el Teatro Isabel la Católica de Granada su nuevo espectáculo, “La caja de los juguetes”, que estará en cartel hasta el próximo día 30. Se trata de un cuento musical que combina títeres, proyecciones y música en directo para ofrecer una experiencia dirigida a toda la familia.

La música de Debussy como base

El espectáculo utiliza como materia prima la obra musical que Claude Debussy compuso en 1913. Según explica Yanisbel Martínez, de la compañía, no solo se interpreta la pieza principal, sino también fragmentos de “El rincón de los niños” y “El pequeño negrito”. "Las cajas de juguetes eran como las ciudades, y quienes vivían en ellas sentían y padecían como las personas", señala Martínez sobre la metáfora que empleaba el compositor francés.

Esta base musical, interpretada en directo al piano por Jorge Camacho y Rodrigo, sirve como hilo conductor para una historia de amor y desamor entre juguetes. La puesta en escena se enriquece con el "lenguaje de los títeres dialogando con el lenguaje musical y proyecciones de vídeo", lo que da como resultado un espectáculo "escénicamente muy rico", en palabras de la propia Martínez.

Una lectura con valores actuales

La compañía ha querido dar una vuelta de tuerca a la historia original, que Debussy escribió para su hija ‘Chou-Chou’. El objetivo es contemporanizar la lectura del clásico introduciendo una perspectiva de género y "un posicionamiento muy claro hacia temas bélicos", afirma Yanisbel Martínez.

Las guerras son juegos que siempre terminan mal" Yanisbel Martínez

“Decimos no a las guerras. Las guerras son juegos que siempre terminan mal", subraya, añadiendo que la obra también apuesta por valores como "el amor y la amistad".

Un plan para toda la familia

La propuesta está pensada para que todos los miembros de la familia, sin importar la edad, puedan disfrutarla. Para la compañía, conseguir que la experiencia de ir al teatro juntos "sea algo memorable" es casi "una obsesión", buscando crear diferentes niveles de lectura y estímulos para todos.

Con entradas ya a la venta por internet y múltiples sesiones disponibles, el espectáculo se presenta como un plan cultural ideal para esta Navidad. "¿Qué podemos hacer para que este espectáculo sea recordado por los de más edad y los de menos edad del clan familiar?", se preguntan desde la compañía, reflejando su compromiso por crear un evento inolvidable para el público granadino.