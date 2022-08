Alberto Perea puede haber decidido ya su próximo equipo

El Granada podría hacer oficial en las próximas horas el fichaje de Alberto Perea. Se trata, como venimos informando en COPE, de un extremo izquierdo procedente del Cádiz que también puede jugar como centrocampista ofensivo. El futbolista tiene ofertas de otros equipos con pretensiones en la categoría como Alavés o Levante, pero finalmente, todo hace indicar que se ha decidido por el club rojiblanco.

El mercado se mueve

No es el único movimiento en el entorno del Granada. No se descarta la vuelta de Kenedy, aunque el fichaje de Pérea, hace menos viable esta opción. El brasileño no tiene minutos en el Chelsea.

En la operación salida también hay noticias. Desde Portugal se insiste en que está cerrada la cesión de Adrián Butzke. Además en las últimas horas se ha conocido el interés del Cremonese de la primera italiana por Petrovic, titular en los dos primeros partidos de liga, pero que ocupa una demarcación donde puede haber mucha competencia.

Nueva Peña

En DEPORTES COPE GRANADA hemos presentado una nueva nueva peña granadinista que se está constituyendo en el norte de nuestra provincia: Comarca Accitana. El descenso ha sido el impulso que sus integrantes necesitaron para fundar esta asociación.

Pablo García deja de ser responsable del Área de Negocio

Según ha informado el club "Pablo García no continuará como responsable del Área de Negocio". El Granada añade en un comunicado que "desea expresar su agradecimiento a Pablo García Sampedro, quien emprende un nuevo reto profesional",