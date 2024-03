Severo marcador del Granada CF en Villarreal

La actuación del Granada en Villarreal ha sido un desastre. Fruto de ello ha sido una abultada derrota (5-1) ante un rival que no tuvo que esforzarse para poner de manifiesto lo que se viene observando desde el principio de temporada: el equipo da la sensación de carecer de la calidad necesaria para competir con garantías en Primera División. Además, las decisiones para intentar reconducir la situación no han dado sus frutos.

Medina, García y Tognozzi

El cambio de entrenador no ha tenido ningún fruto significativo. Se optó por alguien sin experiencia en la liga española o en competiciones de un nivel similar y no se ha acertado. “Cacique” Medina ha fracasado, hasta este momento, en el Granada. La llegada de un nuevo director deportivo, Matteo Tognozzi, tampoco ha tenido grandes efectos en el club. Ambos tiene una cota importante de responsabilidad en lo que está sucediendo, aunque todavía las matemáticas no los hayan sentenciado. Este fracaso es también es de la propiedad, de sus asesores y de la dirección general del club que encabeza Alfredo García. Es indudable que han tratado de hacer las cosas lo mejor que han sabido, pero los resultados saltan a la vista.

Cinco goles en contra

Es sencillo relatar lo ocurrido. Un equipo, el Granada, con una defensa muy endeble, en líneas generales atenazado o con poca tensión operativay unos delanteros poco afortunados de cara al gol, se ha enfrentado a un rival que además de militar en Primera División, tiene una plantilla acorde con la categoría. El Villarreal incluso tuvo que condicionar su alineación a un virus estomacal que afectó a varios jugadores de su plantilla, pero lo hizo con éxito. De esta manera, como es habitual, se ha perdido y esta vez de manera muy abultada. Primero Shorloth (m. 9) recoge un rechace de la madera y marca el primer tanto. Después, el mismo jugador de Villarreal (m. 19) vuelve a rematar con comodidad y obtiene otro tanto. Antes del descanso Capoue (m. 31) cabeceaba un saque de esquina, sin que nadie le estorbara con contudencia. Todo estaba sentenciado.

En el segundo período Guedes (m. 47) remataba sin oposición desde el interior del área y marcaba el cuarto. Por último, volvió a aparecer Shorloth (m. 66) cabeceando, sin apenas oposición, un saque de esquina que supuso el quinto gol de su equipo y el tercero en su cuenta particular. En los minutos finales, con el partido convertido en un correcalles, llegó el anecdótico tanto de Corbeanu (m. 92). Dadas las circunstancias, ni siquiera se celebró.

Próximo partido

Al Granada le queda intentar acabar el campeonato de la mejor manera posible y evitar más situaciones como la vivida en el Estadio de la Cerámica. El descenso parece una realidad incuestionable. Este sábado 9 de marzo (18,30 h.) visitará el Nuevo Estadio de Los Cármenes la Real Sociedad.

Ficha técnica

Villarreal 5 Granada 1

Villarreal: Reina; Kiko Femenía, Mosquera, Bailly (Mandi, m. 46) (Lekovic, m. 61), Alberto Moreno; Traoré (Morales, m. 74), Parejo, Capoue, Alex Baena (Trigueros, m. 61), Gerard Moreno (Guedes, m. 46) y Sorloth.

Granada: Batalla; Ricard, Ignasi Miquel, Piatkowski (Bruno Méndez, m. 62), Carlos Neva; Hongla (Corbeanu, m. 62), Gonzalo Villar (Melendo, m. 81), Sergio Ruiz, Pellistri (Jozwiak, m. 81), Uzuni y Lucas Boyé (Puertas, m. 81).

Goles: 1-0, m. 6: Sorloth. 2-0, m. 19: Sorloth. 3-0, m. 31: Capoue. 4-0, m. 47: Guedes. 5-0, m. 66: Sorloth. 5-1, m. 92: Corbeanu.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité de Canarias). Mostró tarjeta amarilla a Capoue del Villarreal. a Piatkowski y Ricard del Granada.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo séptima jornada de Primera División disputado en el Estadio de la Cerámica, con la presencia de 15.896 espectadores.