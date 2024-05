Rodelas revoluciona a un Granada CF que parecía apático en Vallecas

El Granada ha descendido de categoría por méritos propios y se empeña en demostrarlos hasta el final de temporada. La alineación fue de circunstancias, por las lesiones y la decisión de Sandoval, que buscaba minutos para jugadores que no han tenido demasiadas oportunidades, pero eso no evita que los futbolistas que salieron a jugar el partido frente al Rayo Vallecano tenían la obligación de mostrar la tensión necesaria para poder competir el partido. La sensación es que ese factor no estuvo presente en la medida óptima. Faltaban hombres importantes como Uzuni, Bruno Méndez, Batalla o Jozwiak y los que los sustituyeron provocaron que se les echara en falta. Lo único destacable fue el debuto en los últimos minutos de Rodelas, extremo del filial que exhibió coraje y acierto. El granadino de Alhendín está llamado a disponer de más oportunidades para evidenciar una calidad que ha comenzado a demostrar.

Error de Marc Martínez

El partido parecía insulso, pero al Granada se le presentó una oportunidad de oro para superar al rival, cuando en el m. 10 fue expulsado Trejo, que primero había victo cartulina amarilla y finalmente, tras la revisión de lo jugada en el VAR, fue expulsado con roja directa. La falta fue sobre Miguel Rubio. Dejaba a su equipo con inferioridad, pero enfrente tenía a un conjunto que no supo aprovechar esta circunstancia. El Rayo Vallecano, que parecía bastante más implicado en el encuentro, consiguió su primer tanto al aprovechar un posible error del debutante guardameta debutantes Marc Martínez. Mal inicio para quien puede ser el portero titular la próxima temporada. El autor del fue Lejeune (m. 23).

Rodelas se convierte en protagonista

En el segundo período los de Sandoval no daba la sensación de que mostraran mucha tensión. Como viene siendo habitual en muchos partidos de esta temporada, al rival del Granada solo le bastaba con esperar el fallo defensivo para hacer el segundo gol que finalmente materializó Jorge de Frutos (m. 80). El partido había tomado cariz atacante para los visitantes, cuando antes, en el m. 72, saltó al terreno de juego el extremo del Recreativo, Rodelas, que contagió a algunos compañeros d su brío y termino por dar una asistencia Lucas Boyé (m. 88) que acortó distancias, convirtiéndose en el autor del gol 999 del Granada en Primera División. La victoria del Rayo Vallecano significó la salvación virtual de la categoría por parte de los madrileños.

Próximo partido

El Granada despedirá la liga como local el próximo domingo (19 h.) frente al Celta. Los gallegos Será la despedida ante su afición que no ha merecido una temporada como la que ha ofrecido el equipo que militará año próximo e Segunda División.

Ficha técnica

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Mumin, Lejeune, Espino, Óscar Valentín (Ciss m. 77), Unai López (Crespo m. 46), Trejo, Isi (Kike Pérez m. 88), Álvaro García (Nteka m. 88) y Camello (De Frutos m. 65).

Granada: Marc Martínez, Ricard, Rubio, Torrente (Rodelas m. 72), Carlos Neva, Sergio Ruiz (Arezo m. 60), Gumbau, Melendo (Gonzalo Villar m. 46), Pellistri, Corbeanu (Callejón, m. 46) y Lucas Boyé.

Goles: 1-0, (m. 23) Lejeune. 2-0, (m. 80) De Frutos. 2-1, (m. 88) Lucas Boyé.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Colegio de Castilla-La Macha). Mostró roja directa a Trejo (m. 5) y amarilla a Unai López (m. 31) y Espino (m. 57) y a Corbeanu (m. 42), Callejón (m. 82) y Carlos Neva (m. 89) del Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 36 de Primera División disputado en el Estadio Vallecas, con la presencia de12.738.