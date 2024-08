La plantilla del Granada CF tiene tres incógnitas

El Granada dispone de una de las mejores plantillas de la Segunda División. El presupuesto de la entidad permite haber configurado un equipo de garantías para intentar el ascenso de categoría, aunque no va a ser sencillo, entre otros asuntos, por la igualdad que suele presentar la clasificación durante la temporada. No obstante, hasta el próximo 30 de agosto está abierto el mercado. Esto quiere decir que puede haber más fichajes y también se pueden marchar algunos futbolistas. Pero todo hace indicar, que los movimientos no deben afectar a la estructura fundamental del equipo.

Un equipo con garantías

En la plantilla del Granada están algunos de los mejores jugadores de la Segunda. Cualquier equipo quisiera contar con delanteros con el talento goleador acreditado de Weissman o Uzuni. En el centro del campo hay dos futbolistas que podrían estar en una categoría superior: Trigueros y Sergio Ruiz. En el eje de la defensa han llegado nuevos fichajes, Insúa, Manu Lama y Willians, que pueden permitir el solucionar una de las grandes dificultades de los rojiblancos.

Incógnitas

Matteo Tognozzi, director deportivo del club, ha conseguido un equipo que se muestra equilibrado y con calidad, al margen de la derrota con la que comenzó la competición. No obstante, hay tres factores que son una incógnita por resolver. La primera afecta a un espacio tan importante como la portería. El guardameta es el único jugador que por sí mismo, garantiza al menos un punto y es clve en cualquier equipo El debut de Marc Martínez planteó alguna dudas. Todo hace indicar que el titular será Zidane, cuando se recupere totalmente de sus problemás físicos.

La segunda duda está en el lateral izquierdo. Carlos Neva es el titular. Es un jugador contrastado, pero como sustituto natural figura Brau, procedente del filial, cuya participación en el fútbol profesional es una incógnita. No hay que ser pesimistas. En condiciones similares llegó al primer equipo Neva y luego ha ofrecido un buen rendimiento.

La tercera incógnita es todavía más importante. El entrenador, Guillermo Abascal, no tiene experiencia en el fútbol profesional español. Sigue la línea de intentar descubrir nuevos talentos en los banquillos que ya ha tratado en otras ocasiones el Granada. Su caso no es comparable al de Diego Martínez, porque cuando el gallego llegó al banquillo de Los Carmenes, ya acumulaba bagaje, entre otras cosas por su experiencia en Osasuna.

Presentación de Lama y Diao

Este miércoles se presentan en el Nuevo los Cármenes dos de los fichajes del Granada esta temporada. El central Manu Lama y el delantero Siren Diao. Tras la rueda de prensa, en la que estarán acompañado por Matteo Tognozzi, saltarán al terreno de juego, en torno a las 18,30 h., y los aficionados podrán conocerlos desde las gradas.

Audio