El Granada termina la temporada como equipo más derrotado

LaLiga EA Sports puso el broche en el Ramón Sánchez Pizjuán a la edición más ofensiva de las últimas temporadas, en la que se alcanzaron un total de 1.005 goles desde que comenzó en agosto y en la que dominó el Real Madrid con mano de hierro para reconquistar el cetro y el Girona fue la gran sensación con la tercera plaza final.



Desde la última campaña de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, la 2017/18, en la que se lograron 1.024 tantos, no se había superado el millar de dianas. El joven Alberto Marí fue el encargado de alcanzar esa cifra este domingo en Balaídos y al final se alcanzaron 1.005.



Desde aquella campaña LaLiga se quedó en 983 (2018/19), 942 (2019/20), 953 (2020/21), 951 (2021/22) y 955 (202/23).



El Real Madrid, liderado en el plano ofensivo con la gran sensación individual del torneo, el inglés Jude Bellingham, el gran fichaje del club del pasado año, y los brasileños Vinicius y Rodrygo Goes, es el que más ha aportado con 87 goles, dos más que el Girona, lanzado en el plano ofensivo por Artem Dovbyk, primer ucraniano que se ha proclamado máximo artillero en la historia de la liga con 24.



El italiano Carlo Ancelotti, no obstante, ha encontrado ese equilibrio tan necesario para encontrar el éxito. El Real Madrid, pese a la baja durante casi toda la temporada del belga Thibaut Courtois, con el ucraniano Andriy Lunin principalmente y Kepa bajo palos, ha sido también el equipo que menos tantos ha encajado, con 26, faceta en la que ha alcanzado también una gran ventaja sobre el resto de rivales.



El Barcelona, demasiado errático y permeable, entregó la corona de forma prematura tras un curso decepcionante salvo por la irrupción de jóvenes como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Fermín López, y aunque acabó asegurando la segunda plaza le ha costado finalmente el puesto a Xavi Hernández.



Mientras tanto, también tras una temporada discreta el Atlético de Madrid consiguió amarrar la cuarta plaza y la clasificación para la Champions, el objetivo mínimo marcado, el Athletic, que celebró el título copero y contó con Unai Simón como el nuevo 'Premio Zamora' al portero menos batido, certificó su vuelta a Europa con su vértigo y eficacia que le otorgó la quinta plaza.



La Real Sociedad supo navegar entre las distintas competiciones, incluida la Liga de Campeones, para repetir presencia continental, el próximo año en la Liga Europa, gracias al sexto puesto, y el Betis del chileno Manuel Pellegrini, inconstante, se tuvo que conformar con el séptimo para meterse en la próxima Liga Conferencia.



El fútbol andaluz pierde de golpe a tres de sus representantes en la elite, Cádiz, Almería y Granada, tras una actuación muy deficiente, y el Sevilla fue una de las grandes decepciones, muy lejos de lo previsto en un curso en el que pasó notables apuros aunque al final se salvó de la mano de Quique Sánchez Flores, que no continuará como técnico.



El Villarreal y el Valencia se quedaron a las puertas de Europa, con lo que soñaron algún que otro momento pese a lagunas notables, principalmente el 'submarino amarillo' y el Alavés cerró su mejor clasificación de las últimas campañas, décimo.



Jagoba Arrasate, el mexicano Javier Aguirre y Xavi García Pimienta, dejan Osasuna, Mallorca y Las Palmas, respectivamente, con un buen trabajo hecho pese al mal final del equipo canario; el 'canterano' Claudio Giráldez guió al Celta a la salvación; el Rayo Vallecano fue de más a menos pero consiguió la permanencia; y el Getafe de José Bordalás perdió igualmente fuelle para concluir en la zona tranquila, sin opciones para arriba ni peligro.



-- Resumen estadístico de la temporada:



- Goles marcados: 1005



- Goles en juego: 885



- Goles de penalti: 80



- Goles entre 1-15 min: 136



- Goles entre 16-30 min: 143



- Goles entre 31-45 min: 137



- Goles entre 46-60 min: 197



- Goles entre 61-75 min: 165



- Goles entre 76-90 min: 142



- Goles +90 min: 85



- Máximo goleador: Artem Dovbyk (Girona), con 24



- Más goles en un partido: Alexander Sorloth (Villarreal), 4 ante el Real Madrid



- Más tripletes: Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) y Artem Dovbyk (Girona), con 2



- Más dobletes: Vinicius y Jude Bellingham (Real Madrid), con 4



- Más partidos marcando: Artem Dovbyk (Girona), con 17



- Más goles de penalti: Artem Dovbyk (Girona) y Pepelu (Valencia), con 7



- Más goles desde el banquillo: Cristhian Stuani (Girona), con 7



- Primer gol de la temporada: Isi Palazón (Rayo), ante el Almería



- Último gol de la temporada: Fermín López (Barcelona), ante el Sevilla



- Gol más tempranero: Bryan Zaragoza (Granada), ante el Barcelona



- Gol más tardío: José Luis Morales (Villarreal), ante el Barcelona



- Más disparos: Artem Dovbyk (Girona), con 46



- Más tarjetas amarillas recibidas: Iván Alejo (Cádiz), con 17



- Más expulsiones: Chimy Ávila (Betis), con 3



- Más faltas: Rubén Alcaraz (Cádiz), con 84



- Más asistencias: Álex Baena (Villarreal), con 14



- Más regates: Savinho (Girona), con 181



- Más pases completados: Kirian Rodríguez (Las Palmas), con 2.696



- Más pases totales: Kirian Rodríguez (Las Palmas), con 3.013



- Más paradas: Filip Jorgensen (Villarreal), con 143 (3,97%)



- Más recuperaciones: Unai Núñez (Celta), con 52)



- Fueras de juego: Artem Dovbyk (Girona) y Álvaro Morata (Atlético de Madrid), con 33



- Minutos jugados: Paulo Gazaniga (Girona) y Jan Oblak (Atlético de Madrid), con 3.420



- Portero menos batido: Unai Simón (Athletic), con 33 en 36 partidos



- Equipo máximo goleador: Real Madrid, con 87



- Equipo menos goleador: Cádiz, con 26



- Equipo con más victorias: Real Madrid, con 29



- Equipo con menos victorias: Almería, con 3



- Equipo con más empates: Mallorca, con 16



- Equipo con menos empates: Atlético de Madrid, con 4



- Equipo con menos derrotas: Real Madrid, con 1



- Equipo con más derrotas: Granada, con 25



- Equipo con menos goles encajados: Real Madrid, con 26



- Líderes a lo largo de la temporada: Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Girona



- Colistas a lo largo de la temporada: Almería y Granada



- Equipo con más goles encajados: Granada, con 79



- Partidos con más goles: Real Sociedad-Granada (5-3), Girona-Mallorca (5-3), Barcelona-Villarreal (3-5) y Villarreal-Real Madrid (4-4)



- Racha de más partidos sin perder: Real Madrid, 32



- Racha de más partidos ganados: Real Madrid, 9



- Racha de más partidos sin ganar: Almería, 28



- Racha de más partidos perdidos: Las Palmas, 8